Des dizaines d’emplois d'été à pourvoir en Abitibi-Témiscamingue

Elles comptent recruter des jeunes pour pourvoir plusieurs dizaines de postes d'emploi d'été.

C'est le cas de la Ville de Rouyn-Noranda qui a lancé sa campagne de recrutement il y a quelques jours.

Elle compte recruter 70 jeunes pour les camps de jour et 45 étudiants pour d'autres services.

La Ville de Val-d'Or compte plus de 85 emplois étudiants cet été et la campagne de recrutement est déjà lancée et la date limite pour déposer sa candidature est fixée au 19 mars.

Amos aussi souhaite recruter des dizaines de jeunes étudiants pour l'été.

Des postes d'animateur de camp de jour, de préposé à l’accueil ou encore de sauveteur à la plage ou de piscine sont disponibles.

Une preuve de retour aux études est exigée pour occuper un emploi étudiant à Amos.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue est également à la recherche d'étudiants pour des emplois d'été pour plusieurs postes disponibles.