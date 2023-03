Enseignante aux seins surdimensionnés : un conseil scolaire ontarien critiqué

Le conseil scolaire de Halton, près de Toronto, est dans l’embarras depuis que des images d’une enseignante portant, en classe, ce qui semble être d’énormes prothèses mammaires, ont été partagées sur les réseaux sociaux. Des parents d’élèves accusent le conseil scolaire d’avoir ignoré leurs inquiétudes et laissé pourrir la situation pendant des mois.

Celina Close est furieuse. Depuis septembre, elle passe ses semaines à organiser des rencontres de parents et à coordonner les demandes d’entrevues des médias.

Avec une dizaine d'autres parents, elle a créé le regroupement Students First Ontario. Ils réclament entre autres au conseil scolaire de Halton ( HDSB ) et à l’école secondaire Oakville Trafalgar, que fréquentent leurs enfants, d’appliquer aux membres du personnel le code vestimentaire imposé aux élèves. Celui-ci interdit que certaines parties du corps, comme les mamelons, soient visibles.

Nos démarches sur les réseaux sociaux afin de tenter de joindre l'enseignante n’ont pas porté fruit et l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario n'a pas accepté de nous mettre en contact avec elle. Quant au conseil scolaire de Halton, il n'a pas voulu partager d’informations personnelles à son sujet, dont son identité de genre. Radio-Canada a donc décidé d’utiliser le féminin.

Une question de droits ou tenue inappropriée?

Tout a commencé en septembre, lorsque des images d’une enseignante de l’école portant ce qui semble être d’énormes prothèses mammaires, une longue perruque blonde et des vêtements moulants dans un cours de menuiserie, ont été diffusées sur les réseaux sociaux. Jugeant la tenue inappropriée, Celina Close dit avoir tout de suite contacté l’école.

« On m’a dit spécifiquement que l’école était en faveur de cette tenue. » — Une citation de Celina Close, mère d'une élève

L’école a envoyé un courriel aux parents, expliquant entre autres qu’elle reconnaît le droit des élèves, des employés, des parents/tuteurs légaux et des membres de la communauté d’être traité de manière équitable sans discrimination basée sur l’identité de genre et l’expression du genre.

Dans sa lettre, le conseil scolaire ajoute que l’identité de genre et l’expression du genre sont des droits protégés par le Code des droits de la personne de l’Ontario.

Mais pour Rishi Bandhu, un avocat en droit du travail dont le fils fréquente l'établissement, cette position ne tient pas la route. Il insiste sur le fait que les parents ne s’opposent pas au droit des employés d’exprimer leur identité de genre au travail, mais que leurs inquiétudes concernent plutôt la question du professionnalisme et de la sécurité.

D'autant plus que la tenue de l'enseignante contrevient au code vestimentaire imposé aux élèves.

« Quand on regarde ce cas, c’est évident que c’est inapproprié et qu’un suivi et une enquête s'imposent. » — Une citation de Rishi Bandhu, père d'un élève

Il y a aussi des risques importants pour la sécurité parce que l’enseignante enseignait les travaux manuels et manipulait de l’équipement lourd. Sa perruque, dont les cheveux n’étaient pas attachés, ainsi que son énorme prothèse mammaire auraient pu interférer avec les machines et présenter un risque , ajoute-t-il.

Cette semaine, le conseil scolaire de Halton a indiqué que l’enseignante n’est plus en poste, mais qu’elle demeure une employée du conseil, sans toutefois préciser pourquoi ni depuis quand elle n'occupe plus ses fonctions.

Rishi Bandhu, parent d'élève, déplore que la situation ait pris de telles proportions. Photo : Radio-Canada

Alertes à la bombe et menaces

Dans les semaines et les mois qui ont suivi, des médias internationaux tels que le New York Post et le Daily Mail se sont emparés de l’histoire. L’animateur vedette de Fox News, Tucker Carlson, y a même consacré un segment de son émission.

L’école, elle, est devenue la cible de menaces et de plus d'une douzaine d’alertes à la bombe qui, selon des parents, sont liées à l'affaire.

Nous enquêtons sur l’origine de ces menaces, mais n’avons procédé à aucune arrestation pour le moment , a indiqué par courriel le porte-parole de la police régionale de Halton, Ryan Anderson.

L'école secondaire Oakville Trafalgar, en Ontario, a été la cible de plus d'une douzaine d'alertes à la bombe depuis septembre, selon la police régionale de Halton. Photo : Radio-Canada

Celina Close soutient qu’en plus de générer de l’anxiété chez les élèves et les parents, ces menaces ont perturbé les cours et que certaines activités scolaires ont dû être annulées.

Ces alertes à la bombe peuvent être assez stressantes. Parfois, on peut se sentir submergé, mais il faut se rendre compte que les gens n’ont juste rien de mieux à faire que de faire des menaces vides , raconte Hadeon MacKillop, un élève.

La tension monte entre le conseil scolaire et les parents

Celina Close affirme avoir tenté à plusieurs reprises d'aborder la question du code vestimentaire auprès des autorités scolaires, sans succès. Elle qualifie l’attitude du conseil scolaire de Halton envers les parents de brusque et irrespectueuse par moments.

Lors de la réunion du conseil scolaire du 19 octobre, par exemple, la mère de famille a été interrompue à répétition par une conseillère scolaire qui soutenait qu’il n’était pas permis de discuter d’un cas ou d’un employé en particulier lors de ces réunions.

À quoi servent-elles dans ce cas? , s’interroge Mme Close.

Une situation similaire s’est produite lorsqu’un homme a voulu aborder la question lors d'une réunion du conseil d’école le 27 octobre.

Celina Close, parent d'élève, a perdu confiance dans le conseil scolaire de Halton. Photo : Radio-Canada

Dans une vidéo amateure de la rencontre publiée sur le site Students First Ontario, on entend le directeur des ressources humaines du conseil scolaire de Halton, Sari Taha, lui demander à répétition de ne pas aborder la question.

Il s’agit d’une décision prise par les ressources humaines et non par le conseil scolaire, ni par ses conseillers , explique ensuite M. Taha.

Les tensions ont atteint un apogée le 15 février, alors qu’une réunion du conseil scolaire a dû être interrompue en raison de parents mécontents dans l’assistance. Une mère s’est même fait escorter à l’extérieur par un policier.

On parle d’un groupe de parents dont les enfants font face à des alertes à la bombe sur une base hebdomadaire, dont la scolarité est perturbée et qui ont peur. L'animosité s'est donc accumulée. Ajoutez à cela le fait qu’ils n’ont pas été capables de communiquer leurs inquiétudes et qu’ils n’ont pas eu de réponses tangibles , explique Celina Close.

Interrogés par des journalistes à Queen's Park, le ministre provincial de l'Éducation, Stephen Lecce, a apporté son soutien aux parents.

Les parents sont profondément inquiets par la gestion de cette situation par le conseil scolaire de Halton. Nous soutenons les parents qui veulent des actions du conseil afin de prioriser les intérêts des enfants dans toutes leurs décisions , a-t-il déclaré.

Les députés provinciaux progressistes-conservateurs Natalie Pierre, Stephen Crawford et Effie Triantafilopoulos ont quant à eux publié une lettre, le 28 février, dans laquelle ils critiquent le manque de leadership du conseil scolaire de Halton et l’accusent d’avoir abdiqué ses responsabilités .

Nous nous joignons à la demande du ministre [de l’Éducation Stephen] Lecce, de réaffirmer les attentes des parents en imposant des standards professionnels et en assurant que les élèves puissent apprendre dans un environnement scolaire sécuritaire et respectueux , ont-ils déclaré.

Un code vestimentaire pour les enseignants?

Le conseil scolaire de Halton assure qu’il respecte et prend en considération les opinions de tous les parents d’élèves et employés. Il affirme avoir communiqué sur une base régulière avec ces derniers depuis le début des événements.

Le conseil scolaire maintient toutefois que le code vestimentaire des élèves ne s’applique pas aux membres du personnel.

Il ajoute que ses pouvoirs sont limités en raison des négociations en cours pour le renouvellement de la convention collective des enseignants.

Tant qu’il n’y a pas d’accord, les conditions de travail ne peuvent pas être modifiées , a expliqué Sari Taha, mercredi.

Le 3 janvier, les conseillers scolaires ont cependant adopté une motion demandant au HDSB de créer une politique sur le professionnalisme .

Des citoyens ont applaudi à la suite de l'allocution d'une déléguée concernant le professionnalisme dans les écoles. Photo : Radio-Canada

L’ébauche présentée le 1er mars inclut des lignes directrices tirées des normes et standards du Collège des enseignants de l’Ontario comme la nécessité d’être sensible aux facteurs qui influencent l’apprentissage .

Elle reprend également des éléments du code de conduite du conseil scolaire tels que la nécessité de fournir un environnement sans distractions et d’enseigner un modèle de comportement positif et de civisme .

Nous réaffirmons bon nombre de politiques et de règles qui existent déjà et les regroupons au même endroit , explique le directeur de l’Éducation du conseil scolaire de Halton, Curtis Ennis.

Le HDSB a également lancé un sondage en ligne pour recueillir les commentaires de la communauté et indique avoir retenu les services d’un consultant externe pour l’aider dans ses démarches.

Une vraie procédure qui considère l'opinion des parents serait la consultation et pas simplement un sondage où chacun reste chez soi , pense toutefois Milovan Prelević, un fiscaliste dont la fille fréquente une autre école du HDSB .

Confiance ébranlée

Mais pour Rishi Bandhu et Celina Close, le mal est fait.

Même s’ils saluent les récentes démarches entreprises pour régler l’affaire, leur confiance envers le conseil scolaire a été ébranlée.

Ils brassent de l’air. Ils n’ont établi aucune directive claire en matière d’attentes envers les enseignants et ils se perdent dans un jargon légal , déplore M. Bandhu.

« Les attentes en matière de professionnalisme existent déjà. La question était tellement simple [à régler]. » — Une citation de Rishi Bandhu, père d'un élève

Celina Close abonde dans le même sens.

Aucune mesure n’a été mise en place pour éviter que cela se reproduise dans l’avenir , croit-elle.

Avec les informations de CBC