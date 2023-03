Des familles se creusent les méninges au Bunker de la science à Lévis

C’est éducatif, on fait de vraies manipulations de science, on résout des vrais problèmes et on progresse aussi dans un jeu avec une histoire fictive , explique le cofondateur du Bunker de la science, David Bertrand.

Le complexe propose toutes sortes de scénarios apocalyptiques qui se déroulent à Lévis. Une équipe d’éclaireurs est coincée à l'hôpital de Lévis, on doit les aider à réparer l'ascenseur et amener du matériel médical , raconte David Bertrand aux familles qui relèvent le défi pendant la relâche.

Des enfants tentent de trouver comment faire fonctionner un ascenseur. Photo : Radio-Canada

Ça rend plus accessible je crois le contact pour les enfants à la science, remarque un parent. Ils touchent, ils participent vraiment beaucoup, ça l'apporte un autre côté à l'apprentissage.

« La mission du bunker c’est de démocratiser la science, de la rendre accessible et intéressante pour tout le monde. » — Une citation de David Bertrand, cofondateur du Bunker de la science

David Bertrand, l’un des cofondateurs, a ouvert le site en 2017. Il n’y avait pas de centre de sciences à Québec et il y avait aussi cette mode de jeux d’évasion, donc j’ai voulu joindre les deux.

Mais son projet a beaucoup évolué depuis ses débuts. On a inclus des jeux pour les écoles primaires et aujourd’hui on a 17 jeux différents. […] On prenait beaucoup l’avis des clients et on construisait autour de leurs avis.

David Bertrand indique qu'en juin, un nouveau laboratoire verra le jour mais cette fois, avec une vue sur le fleuve Saint-Laurent. Photo : Radio-Canada

Un projet à venir

Les propriétaires du Bunker de la science ne veulent pas s’arrêter au complexe pour transmettre leur passion pour les activités scientifiques.

En partenariat avec La baleine nomade et Zapiens-communication scientifique, deux organisations qui proposent aussi des ateliers ludiques, David Bertrand organise le tout premier festival de science de la région, le Lévisium - Festival de science, qui doit se dérouler 16 au 18 juin au quai Paquet de Lévis.

Les trois organismes ont commencé une campagne de sociofinancement afin d’amasser des fonds pour organiser le festival.

Selon des entrevues d'Alicia Rochevrier.