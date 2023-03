Les pompiers de Winnipeg combattent 2 incendies en 12 heures

Les pompiers de Winnipeg ont combattu 2 incendies 12 heures entre vendredi soir et samedi. Les feux ont touché deux bâtiments sur la rue Main et une maison contenant plusieurs logements sur la rue Furby.

Selon un communiqué de la Ville de Winnipeg, plus d'une vingtaine de véhicules d'urgence se sont rendus entre les avenues Jarvis et Sutherland, samedi matin. La circulation a été bloquée sur la rue Main jusqu'à peu avant midi, entre les avenues Higgins et Dufferin.

Plusieurs véhicules munis d'échelles ont été mobilisés pour évacuer les résidents des deux bâtiments touchés. La Ville prévoit que ces derniers soient une perte totale.

Les résidents d'un complexe d'appartements voisin ont également été évacués par les services d'urgence. Une personne a été transportée à l'hôpital, dans un état stable, d'après la Ville.

La cause de l'incendie fait toujours l'objet d'une enquête, selon le Service des incendies.

Un commerçant du quartier, Myron Schultz, a été témoin de l'incendie. Je voyais les gens qui semblaient tenter de fuir les flammes, qui étaient visibles de l'extérieur. Le feu était vraiment intense , se rappelle-t-il.

Il se désole qu'un autre feu frappe le quartier quelques semaines après qu'un autre incendie ait détruit les locaux de trois entreprises, à environ 200 m de là. Selon lui, ces incidents représentent plus qu'une perte matérielle pour le secteur.

La structure communautaire du quartier est en train de disparaître. Le secteur était plein de vie, il n'y a pas si longtemps, mais il devient désert , déplore Myron Schultz.

Incendie important sur la rue Furby

Selon un autre communiqué de la Ville de Winnipeg, 20 personnes doivent se trouver un logement temporaire et un pompier a été blessé à cause d'un incendie dans une maison de la rue Furby, vendredi soir.

La maison touchée par l'incendie sur la rue Furby contient plusieurs logements. Photo : Gracieuseté : Loralie McKelvey

Lorsque les services d'urgence sont arrivés sur place, entre les avenues Portage et Sara, tous les résidents du logement étaient déjà sortis du bâtiment en flammes.

Au total, trois personnes ont été évaluées par les secouristes sur place, mais aucune n'a dû être hospitalisée. Le pompier blessé a été amené à l'hôpital, mais ses blessures sont mineures.

Selon le Service des incendies de Winnipeg, le bâtiment a été endommagé, mais on ignore pour l'instant l'étendue des dégâts. La cause de l'incendie fait l'objet d'une enquête.

Avec les informations de Nathan Liewicki