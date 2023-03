Jour du scrutin pour les élections à la mairie aux Îles-de-la-Madeleine

Les Madelinots sont appelés aux urnes dimanche pour élire leur nouveau maire parmi les quatre candidats à cette élection partielle : Kaven Langford, Antonin Valiquette, Nicolas Arseneau et Steve Chevarie.

Les questions du logement et de l’accès à la propriété, la diversification de l’économie de l'archipel ainsi que l'imposition d'une redevance touristique sont parmi les enjeux sur lesquels les quatre candidats ont dû se positionner durant la campagne.

De gauche à droite : Antonin Valiquette, Kaven Langford, Nicolas Arseneau et Steve Chevarie. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté de Marie-Michèle Boudreau

Modalités de vote

La Municipalité des Îles-de-la-Madeleine est divisée en six districts électoraux. Un bureau de vote a été installé dans chaque district et un bureau supplémentaire a été aménagé à l'île d'Entrée.

Scrutin du 5 mars 2023 Scrutin du 5 mars 2023 Sections de vote District Bureaux de vote 1 à 6 Île-du-Havre-Aubert Centre Multifonctionnel, 280, chemin Bassin, Bassin 7 à 14 L’Étang-du-Nord Centre Récréatif de L’Étang-du-Nord, 1349, chemin de La Vernière, L’Étang-du-Nord 15 Cap-aux-Meules (L’Île d’Entrée) 160 chemin Main, Île d’Entrée 16 à 20 Cap-aux-Meules Salle communautaire de la mairie, 460, chemin Principal, Cap-aux-Meules 21 à 28 Fatima Salle communautaire de Fatima, 4 chemin Ernest, Fatima 29 à 34 Havre-aux-Maisons Maison de la Culture, 37, chemin Central, Havre-aux-Maisons 35 et 36 Grande-Entrée Salle du Club des 50 ans et plus, 578, Route 199, Grande-Entrée

Les citoyens inscrits sur la liste électorale doivent se présenter munis d’une pièce d’identité avec photo entre 10 h et 20 h à l'un de ces sept bureaux.

Dimanche dernier, lors du vote par anticipation, un peu plus de 6 % des électeurs madelinots se sont prévalus de leur droit de vote. La liste électorale aux Îles est composée de 10 882 électeurs.

Les quatre candidats

Le candidat à la mairie des Îles-de-la-Madeleine, Nicolas Arseneau. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Originaire de Havre-aux-Maisons, Nicolas Arseneau a été le premier candidat à se lancer dans la course. Actuellement conseiller stratégique au Carrefour jeunesse emploi des Îles, il a étudié en technique d'intervention en loisirs. Nicolas Arseneau a déjà siégé comme conseiller municipal de son district d'origine entre 1993 et 2013. Le candidat a aussi participé à la course à la mairie en 2013.

Antonin Valiquette est l'un des quatre candidats qui s'est présenté à l'élection municipale des Îles-de-la-Madeleine. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Antonin Valiquette a grandi aux Îles-de-la-Madeleine et a fait des études en littérature à l’Université du Québec à Montréal. Il a travaillé plusieurs années comme journaliste à la radio communautaire CFIM avant d’occuper le poste de directeur de la Chambre de commerce des Îles. Antonin Valiquette estime que se lancer en politique était pour lui une vocation.

Le candidat Kaven Langford exerce dimanche son droit de vote dans son bureau de vote à Havre-aux-Maisons. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

La troisième personne à avoir annoncé son intention de briguer le poste de maire était le pêcheur Kaven Langford. Natif de Havre-aux-Maisons, le candidat a déjà tenté de devenir conseiller municipal en 2017. Kaven Langford a déjà occupé le poste d'agent de commercialisation en aquaculture. Il a aussi travaillé dans les mines et dans le domaine de la construction.

Steve Chevarie à l’extérieur du bureau de vote de Fatima. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Steve Chevarie, natif de Fatima, a officialisé sa candidature lors de la dernière journée de la période de mise en candidature. Il a été technicien de laboratoire, observateur sur des bateaux de pêche et travailleur d’usine avant de devenir chauffeur de taxi de nuit, puis travailleur dans le domaine de l’alimentation.

17 ans de politique municipale pour le maire sortant

Rappelons que le maire sortant, Jonathan Lapierre, s'est présenté comme candidat caquiste pour les Îles-de-la-Madeleine aux élections provinciales de l'automne 2022. Il a remis sa démission à la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine après sa défaite contre le député sortant, Joël Arseneau.

Jonathan Lapierre a été maire des Îles-de-la-Madeleine de 2013 à 2022. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Jonathan Lapierre siégeait au conseil municipal des Îles-de-la-Madeleine depuis 2005, d'abord comme conseiller, puis en tant que maire depuis 2013. Lors des plus récentes élections municipales, en 2021, il avait été reconduit au pouvoir avec 88 % des suffrages.

Il occupe maintenant le poste de directeur de cabinet de la ministre des Affaires municipales.