Après Fiona, une course contre la montre pour rebâtir les infrastructures touristiques

Une des passerelles de la plage Aboiteau à Cap-Pélé, des rampes d’accès et même le restaurant À la dune ont tous subi des dommages plus ou moins importants.

À quelques mois de l’été, il faut agir pour que les plages puissent être disponibles pour les touristes et habitants. Mais les municipalités ont les mains liées.

Le restaurant À la dune a été endommagé dans le passage de Fiona. Photo : Radio-Canada / Océane Doucet

À Cap-Pelé par exemple, les normes ont changé depuis la construction du parc écotouristique à la fin des années 1990. Les zones humides sur lesquelles les passerelles ont été construites à l’époque ne sont plus les mêmes. Impossible donc de reconstruire à l’identique.

Surtout la nouvelle ville régionale de Cap-Acadie — qui comprend Cap-Pelé — ne le souhaite de toute façon pas.

On veut pas rebâtir et dans deux ans d'à c't'heure on se retrouve dans la même situation. On veut vraiment être stratégique dans les planifications et s’assurer qu’on fait de quoi qui est bien à long terme, puis qui va pas endommager l’environnement , explique Justin LeBlanc, gestionnaire des installations récréatives à la vie régionale de Cap-Acadie.

L’argent se fait attendre

Autre problème, l’assurance n’a pas encore versé l’argent et quand le chèque arrivera, il ne couvrira que les coups de construction de la passerelle comme avant. Sauf que les coûts d’une passerelle adaptée aux changements climatiques seront plus élevés.

Pour des questions de budget et de planification, Cap-Acadie ne sera pas en mesure de faire reconstruire l’infrastructure d’ici cet été.

La passerelle ne pourra pas être reconstruite à l'identiqe. Photo : Radio-Canada / Océane Doucet

En l’absence des passerelles, la circulation aux abords de la plage sera modifiée pour permettre d’utiliser une voie pour que les piétons puissent se rendre du stationnement à la plage.

Notre priorité numéro un, ça va être de réparer la rampe d’accessibilité principale pour accéder à la plage. Les escaliers, toujours intacts, le monde pourra s’en servir. [...] On travaille d’arrache-pied, on est optimistes que le premier vendredi du mois de juin, on sera prêt à offrir une belle expérience de plage aux amateurs , explique Justin LeBlanc.

Plus de 1,5 million de dégâts

À Pointe-du-Chêne, le calendrier est plus serré. Victor Cormier, le gérant du quai, croit à une réouverture pour la fête de la Reine, le 22 mai, dans un peu plus de deux mois.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Victor Cormier estime à au moins 1,7 million de dollars les dommages subis par le phare de Pointe-du-Chêne. Photo : Radio-Canada / Frédéric Cammarano

La chaussée, des commerces du quai et les réservoirs à essence et à diesel ont notamment été endommagés lors du passage de Fiona. Victor Cormier estime les dégâts à plus de 1,7 million de dollars.

Pour le moment, peu de travaux ont commencé car là non plus l’argent n’est pas encore arrivé. L’assurance ne prend en charge que les dégâts faits aux bâtisses et à ce qui se trouvait à l’intérieur. Elle ne s’occupe donc pas du plus gros poste de dépense : le chemin.

Le gérant du quai Pointe-du-Chêne, Victor Cormier, croit que le quai pourra rouvrir fin mai même si toutes les réparations ne sont pas finies. Photo : Radio-Canada / Frederic Cammarano

Le gérant espère que le provincial couvrira le reste. Si on a moins d’argent que ce dont on a besoin, on va s’ajuster, c’est tout ce qu’on peut faire , explique Victor Cormier.

Avec ces fonds, une nouvelle promenade en bois doit aussi voir le jour. À l'image des fondations, elle sera surélevée. On veut pas être à réparer les choses à tous les deux ans ou à tous les années que ça va probablement s'en venir avec toutes les tempêtes dans le futur .

Avec des informations de La matinale, Océane Doucet et Frederic Cammarano