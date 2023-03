Le fournisseur d’ambulance change, ils apprennent sur Facebook qu’ils perdent leur emploi

Des ambulancières et des ambulanciers à Terre-Neuve ont eu le déplaisir d’apprendre sur Facebook, vendredi, qu’ils venaient de perdre un emploi.

Dans un communiqué publié dans la soirée de jeudi, la régie de la santé de l’est de Terre-Neuve, appelée Eastern Health, a annoncé qu’elle ne ferait plus affaire avec Smith's Ambulance Services dans la communauté de Whitbourne.

La nouvelle a pris par surprise des membres de la communauté, mais aussi des travailleurs.

Janelle Evans, une ambulancière paramédicale, a expliqué qu’elle était chez elle jeudi soir, se préparant à son quart de travail, lorsqu’elle a consulté son Facebook et a appris que le contrat entre son employeur des deux dernières années et Eastern Health avait abruptement pris fin.

Ça aurait été bien d’apprendre que je perdais mon travail autrement que par Facebook , ironise Janelle Evans. Nous, on veut toujours être ici à Whitbourne, à fournir les soins aux communautés et aux gens qu’on connaît.

L'ambulancière Janelle Evans (2e à partir de la gauche) travaille pour Smith's depuis deux ans. Photo : CBC / Curtis Hicks

La mairesse de Whitbourne, Hilda Whelan, n’est pas enchantée non plus.

Nous sommes avec Smith’s Ambulance depuis longtemps et nous avons reçu un bon service , a-t-elle déclaré. De les perdre n’est pas bon pour personne, pour lui [le propriétaire], pour nous, pour les employés .

Ken Baird, président et chef de la direction par intérim d’Eastern Health, affirme que la régie de santé a pris cette décision parce que Smith’s ne respecterait pas les obligations incluses à son contrat. Il n’a pas voulu préciser ce qu’il reprochait exactement à l’entreprise, et dit que la régie avait agi sous la recommandation du ministère provincial de la Santé et des Services communautaires.

Dans un courriel, un porte-parole du ministère a dit ne pas pouvoir commenter la situation, pour des raisons légales.

À savoir pourquoi des ambulanciers ont appris la nouvelle sur les médias sociaux, Ken Baird a dit que ce n’était pas la responsabilité de la régie de les avertir.

L'urgence toujours fermée

Depuis plus d’un an, la communauté de Whitbourne déplore la fermeture continuelle du service d’urgence du Centre de la santé William H. Newhook.

Après des fermetures occasionnelles au début de 2022, l’urgence est fermée depuis le 27 juin. Les quelque 20 000 citoyens desservis par cet hôpital doivent se rendre à Placentia ou Carbonear, qui sont à une cinquantaine de kilomètres au minimum, ou 90 kilomètres plus loin à Saint-Jean.

Un manque de personnel est la raison évoquée par la régie de santé de l’est.

Des citoyens ont d’ailleurs manifesté le mois dernier pour dénoncer cette fermeture qui s'étire depuis huit mois.

Environ 200 citoyens excédés ont manifesté le 19 février 2023 devant le Centre de la santé William H. Newhook, à Whitbourne. Photo : CBC / Henrike Wilhelm

Wade Smith, le propriétaire de Smith's Ambulance Services, était à cette manifestation. Il a dit que la fermeture de l’urgence dans la communauté signifiait que ses ambulanciers devaient conduire plus loin et plus longtemps pour déposer leurs patients à l’hôpital.

Il a expliqué que cela augmentait la fatigue et la frustration des travailleurs paramédicaux. Sa demande pour davantage d’ambulanciers a été refusée par la régie de santé, a-t-il affirmé.

Eastern Health a muté deux de ses ambulances au Centre de la santé William H. Newhook. Son président affirme qu’il s’agit d’une solution temporaire, mais on ignore quels sont les plans pour le futur.