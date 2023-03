Des médecins demandent à l’Alberta de payer le vaccin contre le zona aux plus de 50 ans

Un groupe de médecins demande à l’Alberta d’offrir gratuitement le vaccin contre le zona aux personnes de plus de 50 ans.

L’Institut sur le vieillissement de l’Université métropolitaine de Toronto et des médecins albertains croient que l’Alberta et les autres provinces et territoires devraient offrir sans frais ce vaccin dont l’administration des deux doses prescrites coûte actuellement quelque 360 $, dans certaines pharmacies de la province.

Ils fondent leur opinion sur une recommandation du Comité consultatif national de l’immunisation, qui soutient que tous les Canadiens de plus de 50 ans devraient être vaccinés contre le zona.

Ce que nous voudrions voir en Alberta et au pays, c’est une couverture universelle, la vaccination gratuite, parce qu’en ce moment, seulement 27 % des Canadiens sont vaccinés , explique le gériatre et directeur de la recherche sur les politiques en santé à l’institut, Samir Sinha.

Selon lui, le fait d’être vacciné réduit vos chances de développer la maladie de 90 % .

Alors que le Yukon, l’Ontario et l’Île-du-Prince-Édouard offre gratuitement le vaccin à différents groupes d’âge, l’assurance-maladie de l’Alberta le couvre que pour les personnes de plus de 18 ans ayant subi une transplantation d’organe.

Dans un échange de courriel, le porte-parole Andrew Livingstone, de Santé Alberta, rappelle que le programme de vaccination des personnes ayant reçu un organe a été adopté en février 2021. Il ajoute que Santé Alberta évalue régulièrement le programme de vaccination subventionnée afin de déterminer si d’autres vaccins doivent y être ajoutés .

Une maladie commune et douloureuse

Le zona est causé par la réactivation du virus de la varicelle, qui cause des éruptions cutanées et de la douleur. C’est plutôt commun , comme infection, et ça peut être très grave , soutient le médecin calgarien Jia Hu.

Il explique que le zona peut causer des dommages aux nerfs et de la douleur qui dure pendant des années. Ce n’est pas une maladie bénigne.

Selon des données provinciales, une dizaine d’Albertains sont hospitalisés chaque année en lien avec le virus en question. La plupart de ces patients ne sont pas vaccinés contre le zona.

Le prix du vaccin est définitivement une barrière , estime le Dr Hu.

Avec les informations de Jennifer Lee