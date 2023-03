Place de l’Ontario : les bateaux sommés de prendre le large pour les travaux

Alors que la construction du complexe pour un spa s’apprête à débuter à la place de l’Ontario, les plaisanciers qui utilisent la marina sont poussés à partir. Plusieurs disent avoir de la difficulté à trouver un autre endroit pour leur bateau et demandent plus de transparence sur le projet qui les évince.

C’est par courriel que Jason Wren a appris le 14 février dernier que son bateau devrait trouver un nouvel endroit où dormir.

Il affirme faire partie d’une centaine de personnes qui ont ainsi été prévenues que les travaux pour le mégaspa à la Place de l’Ontario avaient commencé, et que par conséquent, ils ne pouvaient plus garder leurs bateaux dans la marina pour des questions de sécurité.

La décision est bien handicapante pour Jason Wren qui dort dans son bateau la moitié de l’année.

La construction marque le début de la réalisation concrète d’un projet hautement controversé. Lequel verra la transformation de la Place de l’Ontario en un centre privé de spa avec un stationnement souterrain pouvant accueillir jusqu’à 2000 véhicules.

Déplacer un bateau n’est pas chose facile. Selon Jason Wren, les listes d’attente pour accoster dans les autres marinas de la ville vont de cinq à six ans d’attente pour obtenir une place.

Vous avez maintenant 240 plaisanciers qui demandent pour trouver une place pour leur bateau , dit-il.

Jason Wren craint de ne pas trouver un nouvel emplacement pour son bateau. Photo : Radio-Canada / Patrick Swadden

Il ajoute qu’il n’y a pas eu d’échéancier fourni concernant les travaux qui doivent débuter ce printemps. Le courriel qu’a reçu Jason Wren décrit ses travaux comme nécessaires pour l’infrastructure du site comme les égouts et les services de gaz et d’électricité.

Nous avons hâte d'ouvrir une nouvelle marina dans la prochaine Place de l Ontario redéveloppée”, indique le courriel.

Plusieurs plaisanciers se questionnent toutefois quant à la prochaine marina, et s’ils auront une place.

Je connais des gens qui sont ici depuis 20, 25 ans. C’est leur famille ici, leur chalet. J’ai des amis qui se sont mariés sur leur bateau. C’est une communauté tissée serrée , explique Jason Wren.

Les organisateurs d’une page Facebook communautaire intitulée Ontario Place Boaters Community ont écrit à la ministre ontarienne de l’Infrastructure, Kinga Surma, et la PDG de la Place de l’Ontario, Janet Gates. Ils demandent que les emplacements des bateaux soient conservés et renouvelés aux mêmes tarifs, tout en étant mis au courant en avance de la date de réouverture de la marina.

Contacté par CBC, Kinga Surna n’a pas répondu aux demandes d’entrevue.

Un porte-parole pour la Place de l’Ontario n’a pas confirmé su les plaisanciers obtiendraient gain de cause, mais indique par écrit que [la Place de l’Ontario] encourage tous les plaisanciers à planifier pour le futur de la marina et à s’inscrire aux sessions de table ronde via le site internet .

La gestion du projet est grotesque , se plaint ainsi Roman Soler sur le groupe Facebook.

Les messages de ce genre ont attiré l’attention du groupe Ontario Place for All qui milite pour que la Place de l’Ontario reste un endroit public accessible à tous.

Vendredi dernier déjà, le groupe avait rejoint les députés de l’opposition Kristyn Wong-Tam et Chris Glover qui questionnent le développement du projet de l'entreprise Therme.

Avec les informations de Patrick Swadden