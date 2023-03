Acheter de jeunes plantes pour soutenir la néonatologie

L’auteure et horticultrice des Serres St-Élie de Sherbrooke, Mélanie Grégoire, explique que tous les dons amassés pour la cause sont remis à la recherche ainsi qu’aux soins pour les départements de néonatologie. De plus, l’argent amassé dans le cadre de cette campagne nationale demeure dans la région du commerce participant.

C'est une initiative qui est partie de mon histoire. J'ai eu mon deuxième fils, Laurent, à seulement 30 semaines de grossesse au CHUS à Sherbrooke. On a été projetés dans le monde de la néonatologie, qu'on ne connaissait pas. Mon fils va avoir 3 ans et il vit une vie en santé et sans séquelles, comme quoi la recherche fait vraiment des miracles , a raconté l'instigatrice de l'initiative.

« C'est un petit miraculé qu'on a. » — Une citation de Mélanie Grégoire, auteure et horticultrice

Durant de longues heures passées au CHUS , Mélanie Grégoire a choisi de marier sa passion pour les plantes avec sa volonté de redonner aux parents de bébés prématurés.

Les deux idées se sont croisées dans ma tête. J'ai mis des plantes de petit format dans une portion de ma serre, qui sont devenues des bébés plantes. J'ai inclus des amis dans des centres jardin pour vendre ça partout au Québec. Trois ans plus tard, on est rendus avec une campagne majeure, de niveau national.

Plus de 35 centres jardin participent à la campagne cette année. De plus, les bébés plantes sont en vente dans les épiceries IGA de la province.

Au Québec, 6000 bébés naissent prématurément chaque année. Une donnée que Mélanie Grégoire considère comme énorme.

C'est une campagne que je prévoyais faire durant un an seulement, en 2021. Cependant, j'ai eu énormément de commentaires de parents ou d'enfants qui ont vécu ça eux aussi. Mon histoire, elle est belle, mais la néonatologie, c'est sensible. [...] Oui, c'est pour amasser de l'argent, mais c'est aussi pour faire parler de la médecine néonatale.

Les plantes vertes en vente dans les différents détaillants sont faites pour être gardées à l'intérieur. Toutes petites, elles sont vendues avant leur arrivée à maturité.