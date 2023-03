Une cérémonie d’ouverture animée pour lancer la 56e Finale des Jeux du Québec

Plus de 2000 personnes, sans compter les délégations d'athlètes, ont assisté vendredi soir à la cérémonie d'ouverture de la 56 e Finale des Jeux du Québec, qui se déroulait au Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup.

Après une longue attente et plusieurs reports en raison de la pandémie, la cérémonie d'ouverture tant attendue s'est déroulée dans une ambiance festive et euphorique.

Les artistes du Cirque de la Pointe-Sèche ont offert un spectacle qui en a mis plein les yeux.

La représentation du Cirque de la Pointe-Sèche reprenait une partie du spectacle « Charcoal », présenté l'été dernier au Kamouraska. Photo : Radio-Canada / Sébastien Ross

De nombreuses personnes de la région s'étaient aussi rassemblées sur la Place des Jeux, à Rivière-du-Loup, pour suivre la retranscription de la cérémonie sur écran géant.

Les athlètes des trois régions de l'est du Québec sont répartis en deux équipes, soit l'équipe de l'Est-du-Québec, qui comprend les jeunes du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, et l'équipe de la Côte-Nord.

Plus de 2000 spectateurs, en plus de délégations, ont assisté à la cérémonie au Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup. Photo : RADIO-CANADA/SÉBASTIEN ROSS

La délégation de l'Est-du-Québec

L'équipe de l'Est-du-Québec est composée de 128 athlètes : 105 athlètes en provenance du Bas-Saint-Laurent et 23 athlètes venus de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. Ils seront en action dans 16 disciplines réparties en deux blocs de compétition.

Au total, 63 jeunes participent à huit épreuves du premier bloc, qui se déroule jusqu'au 7 mars. Le deuxième bloc, qui se déroulera entre le 8 et le 11 mars, verra concourir 65 jeunes de l'Est dans huit autres sports.

La délégation de l'Est-du-Québec est absente des compétitions dans seulement quatre disciplines : le basketball en fauteuil roulant, le plongeon, la ringuette et le trampoline.

Suite à la pandémie, j'avais peur avec les sports d'hiver [...] d'avoir des lacunes, d'avoir des équipes plus petites – oui, ça arrive dans certains sports –, mais en général, les équipes sont assez complètes , se réjouit la chef de délégation pour l'Est-du-Québec, Josée Longchamps.

« Évidemment, j'ai des athlètes qui ont comme objectif de monter sur le podium, mais avec le portrait que j'ai, je pense qu'une douzaine de médailles, c'est assez réaliste. » — Une citation de Josée Longchamps, chef de délégation pour l'Est-du-Québec

Pour la première fois depuis l’hiver 2001, les athlètes de l’Est-du-Québec auront la chance de performer à la maison devant parents et amis. Photo : RADIO-CANADA/SAMUEL RANGER

La patineuse artistique Logane Boulay, de Rivière-au-Renard, a été choisie comme porte-drapeau pour la délégation de l'Est-du-Québec. Elle s'est dite choyée d'avoir été choisie. Ça me donne un sentiment d’appartenance pour la région!

Logane Boulay, athlète de patinage artistique et porte-drapeau de l’Est-du-Québec à la cérémonie d’ouverture des Jeux du Québec Photo : Jeux du Québec - région de l’Est-du-Québec

La jeune sportive a déjà participé aux Jeux du Québec en 2019 à Québec, où elle avait décroché une médaille de bronze. Cette fois-ci, Logane Boulay vise les dix premières places.

« Quand je pense aux Jeux, c’est vraiment que du plaisir. On s’amuse avec notre région et on donne le meilleur de nous même à la compétition! » — Une citation de Logane Boulay, porte-drapeau de la délégation de l’Est-du-Québec

L'équipe de la Côte-Nord

34 athlètes de la Côte-Nord participent au premier bloc de compétition dans cinq sports, tandis que 71 jeunes nord-côtiers seront présents pour le second segment des Jeux dans sept disciplines.

Il y a certains sports pour lesquels, pendant les deux dernières années, ça a été un petit peu plus complexe , reconnaît le chef de délégation pour la Côte-Nord, Philippe LeBreux.

« Ça va être la crème de notre délégation qui va être là, ce sont les jeunes qui ont [persévéré] pendant deux ans, ce n'était pas facile, puis je pense que ça va être vraiment un bel événement. » — Une citation de Philippe LeBreux, chef de délégation pour la Côte-Nord

La gymnaste baie-comoise Angela Lemire a été nommée porte-drapeau de la délégation de la Côte-Nord.

Jusqu'au 11 mars, plus de 2500 jeunes athlètes québécois âgés de 12 à 17 ans évolueront dans une vingtaine de disciplines sportives. Les compétitions auront lieu à Rivière-du-Loup, à Saint-Pascal et à La Pocatière. L'événement marque les 50 ans des Jeux du Québec, dont la première finale a été présentée à Rivière-du-Loup en 1971.

Avec la collaboration de Patrick Bergeron, René Levesque, Geneviève Génier Carrier et Coralie Mensa