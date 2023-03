La diversité culturelle célébrée à La Sarre

L'activité familiale qui réunira des dizaines de jeunes issus de l'immigration vise à faciliter leur intégration et célébrer le vivre ensemble dans la région.

Il y aura notamment un match de soccer, un défilé de mode en tenue traditionnelle, une présentation d’un parcours d’intégration en Abitibi et une dégustation de saveurs culinaires d'une dizaine de pays.

L'événement est ouvert à tout le monde, tous ceux qui veulent participer, qui veulent découvrir d'autres cultures, ce n'est pas payant et on attend vraiment tous ceux qui veulent vibrer avec nous dans ça et qui veulent partager un bon moment avec nous , explique Doriane Aurelle Etemgoua, ambassadrice de l'initiative Jeunes de la diversité culturelle en région.

« L'activité s'inscrit dans le cadre des projets qui visent à célébrer la diversité culturelle, faciliter l'intégration des jeunes immigrants et célébrer surtout le vivre ensemble dans notre région. » — Une citation de Doriane Aurelle Etemgoua

On a remarqué qu'il y avait beaucoup d'immigrants qui avaient des problèmes, des barrières de langues, des problèmes pour s'intégrer, pour s'adapter. Alors notre projet, c'est vraiment pour faciliter le vivre ensemble. C'est pour rapprocher en fait les Québécois et ceux de la diversité pour mieux les connaître, parce qu'au final, on est chez vous, mais c'est déjà le chez nous , dit-elle

La Cité étudiante Polyno de La Sarre. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Luneau

Ce sont les ambassadeurs jeunes de la diversité culturelle pour l’Abitibi-Témiscamingue de Citoyenneté Jeunesse qui mènent l'activité.

Citoyenneté Jeunesse est un organisme qui souhaite soutenir la représentation des jeunes dans les lieux de pouvoir au Québec et favoriser le rapprochement entre les jeunes de divers milieux culturels.

C'est très important pour nous parce que c'est sûr que dans certaines régions du Québec, notamment dans les plus grandes villes ou dans les grands centres, il y a quand même beaucoup de ressources pour les jeunes, beaucoup d'opportunités d'engagement aussi. Mais on le voit à Citoyenneté jeunesse, quand on parle à nos différents membres en région, c'est très inégal, les services et les opportunités, et nous, c'est très important de travailler avec des régions qui sont plus éloignées, qui sont parfois, malheureusement, oubliées , ajoute la directrice générale de Citoyenneté Jeunesse, Elsa Mondésir Villefort.