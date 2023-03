Que faire pendant le congé de mars au Nouveau-Brunswick?

Du repos et profiter des joies de l’hiver. C’est ce que souhaitent bon nombre de parents et d’enfants pendant cette semaine de relâche qui débute au Nouveau-Brunswick. Voici quelques idées d’activités originales pour une semaine bien remplie.

Carnaval des Neiges de Le Goulet

La 14e édition du Carnaval des Neiges de Le Goulet bat son plein jusqu’au dimanche 5 mars. Un grand rallye familial est organisé samedi après-midi et selon la présidente de l’événement, Eda Roussel, il s’agit d’une activité très populaire.

Nous on la chance d’avoir un monsieur de 84 ans qui a construit un tipi dans le bois et il nous offre son terrain, le tipi, pour que les enfants puissent bénéficier des joies de l'hiver, dehors, il a même fait des balançoires et tout , explique-t-elle, en précisant qu’un rallye pour adultes est aussi organisé à cet endroit samedi soir, suivi d’une soirée karaoké.

Concours de sculpture de neige, cabane à sucre et tournoi de cartes sont aussi au programme. Selon Eda Roussell, le comité organisateur est fin prêt.

Faire des activités comme ça, ça casse l’hiver en deux, les gens aiment ça! [...] On le fait pour les enfants, on le fait pour la population, pour les gens.

La mini ferme Le paradis de Maltempèque

La propriétaire de la mini ferme Le paradis de Maltempèque achève les préparatifs pour les activités qui seront offertes dans la semaine de relâche.

Yzabo Landry est impatiente d’accueillir petits et grands le dimanche 5 mars, alors que vous pourrez visiter la ferme et rencontrer chèvres, poules, moutons, chevaux, poneys et une truie de 500 livres - 226 kg - nommée Peggy.

Ce sont les animaux les plus sociables au monde! , lance-t-elle, en précisant que les enfants doivent être accompagnés par un adulte. On peut venir les nourrir, les flatter , poursuit Yzabo Landry. Des tours de poney et de chevaux ainsi que des tours sur des petits traîneaux tirés par les animaux pourraient avoir lieu si le terrain le permet.

C’est une activité qui va permettre d’avoir un contact complet avec les animaux de la ferme , explique la propriétaire de la mini ferme.

Pour la semaine de relâche, le paradis de Maltempèque sera notamment ouvert dimanche 5 mars de 10 h à 15 h et pour des activités en soirée mardi 7 de 18 h à 20 h. Au programme : feu de joie, biscuits, chocolat chaud et produits d’érables.

Rallye-raquette au Village historique acadien de Rivière du Nord

Pendant la semaine de relâche, le Village historique acadien situé à Rivière-du-Nord organise tous les jours de 8 h à 16 h des rallyes-raquette pour les familles et les grands qui ont toujours leur cœur d’enfants! , est-il écrit sur leur page Facebook.

Les participants à cette activité gratuite peuvent utiliser leur téléphone intelligent et le formulaire en ligne pour répondre aux 18 questions ou peuvent venir munis d’un crayon et répondre grâce au format papier. Quatre cartes de membres familles sont à gagner ainsi que quelques petites surprises .

Mardi 7 mars, de 10 h à 14 h, le Village historique acadien organise également un tour du village en traîneau à cheval et une dégustation de tire d’érable. Les sentiers de fabike sont aussi ouverts aux cyclistes.

Une semaine d’activités familiales à Caraquet

Pour la semaine de congé de mars, la ville de Caraquet organise des activités à faire en famille. Elles commencent dès samedi de 9 h à 11 h, de 12 h 30 à 14 h 30 et de 15 h à 17 h, les plus de 10 ans sont invités à participer à une journée jeux de société au sein de la boulangerie Grains de folie.

Trois prix de participation de 25 $ seront remis aux gagnants.

Dans la soirée, à 19 h, un feu d’artifice de Bernard Frigault sera tiré depuis le terrain des sports de Caraquet.

Du patinage libre gratuit sera possible au Colisée Léopold-Foulem de 17 h 30 à 18 h 30.

À partir de 17 h jusqu’à 23 h, différentes animations gratuites sont prévues au centre culturel de Caraquet dont un micro-ouvert, et un DJ.

Adénaline SnoFest au parc provincial Sugarloaf à Campbellton

Le parc organise samedi et dimanche l’Adrénaline SnoFest qui célèbre la culture des sports d’hiver en invitant planchistes et skieurs à faire preuve de créativité et à montrer leurs habiletés dans une série de courses amicales , est-il écrit sur le site internet du parc.

Pour ceux qui ne voudraient pas participer aux différentes compétitions de snowboard, de slalom en ski alpin et les démonstrations de Sno-Go Canada, il est possible d’être simple spectateur.

Samedi soir, des feux d’artifices seront également tirés en soirée.

Dimanche, une randonnée de groupe en fatbike partira à 11 h 15 du parc.

Camp de vacances à la réserve naturelle de la pointe Daly

La réserve naturelle de la pointe Daly à Bathurst organise pour la première fois un camp de vacances pendant le congé de mars.

Les enfants de 7 à 12 ans participeront le jeudi 9 mars de 9 h à 15 h à une journée remplie de plaisir à apprendre des techniques de survie et à s'amuser en plein air au sein de la réserve naturelle.

Si les 20 places disponibles se remplissent, une deuxième date pourrait être ouverte le mardi 7 mars notamment pour les enfants de plus de 12 ans. Les inscriptions se terminent le 6 mars.

Réouverture du zoo de Magnetic Hill à Moncton

Pendant le congé de mars, le zoo de Magnetic Hill sort de son hibernation. Les dimanche 5 et 12 mars, il sera possible de voir les animaux de la zone Amérique comme les ours noirs, renard roux, couguar de l’ouest, cerf de Virginie et autres caribou des bois.

La Section découverte sera également ouverte pour voir les animaux résistants à l’hiver. La visite de l’Écodôme avec les reptiles et du centre éducatif l’Imaginarium sera aussi possible.

Des animations à la Place Resurgo à Moncton

La Place Resurgo ouvre ses portes pendant toutes les vacances scolaires, y compris le lundi. Des activités STIM sont organisées au Centre d’apprentissage.

Lundi, les animations se dérouleront autour de la télédétection pour apprendre comment les astronautes sont formés à cette technique. Mercredi, les enfants pourront apprendre les bases de l’imagerie thermique et son rôle dans l’observation de la Terre. Enfin vendredi, les participants pourront élaborer leurs propres cartes et apprendre les rudiments de la topographie.

L’exposition temporaire nommée Objectif Terre est également à découvrir pendant cette période.

Avec des informations de La matinale Ici Acadie