Explosion à Orléans : le suspect déjà accusé d’entrée par effraction sur un autre chantier

Le principal suspect dans le dossier de l’explosion à Orléans avait déjà été accusé, quatre ans plus tôt, de s’être introduit et d'avoir causé des dommages sur un autre chantier de construction d’Ottawa, selon des documents judiciaires consultés par CBC/Radio-Canada. Ces accusations ont toutefois été abandonnées.

Le Service de police d'Ottawa (SPO) a annoncé jeudi avoir arrêté et accusé Kody Crosby, 35 ans, en lien avec l'explosion du 13 février dernier, survenue dans le nouveau quartier Avalon Vista de Minto dans le secteur d’Orléans, situé dans l'est de la ville.

Quatre maisons ont été détruites et d'autres ont été gravement endommagées. Quatre personnes ont été blessées, dont deux travailleurs.

Les pompiers ont déclaré initialement qu'une fuite de gaz avait déclenché l'explosion.

Kody Crosby fait face à quatre chefs d’accusation de négligence criminelle causant des lésions corporelles, à six accusations d'incendie criminel contre des personnes et des biens, et à deux chefs d'introduction par effraction.

Aucune des accusations actuelles liées à l’explosion n’a été prouvée en cour.

Le suspect était connu des services policiers

Kody Crosby dispose d’un casier judiciaire comprenant de nombreuses accusations antérieures d'introduction par effraction, de vol, de dommages matériels et de non-respect des conditions de probation, selon des documents obtenus par CBC/Radio-Canada.

M. Crosby a déjà plaidé coupable à certaines de ces accusations antérieures, notamment pour une série de cambriolages dans des entreprises et pour le vol d'un véhicule en avril 2016. La peine qui a été infligée dans cette affaire n'est pas claire.

Plusieurs autres accusations contre Kody Crosby ont été abandonnées, dont des dizaines d'accusations d'infractions présumées en 2019.

Parmi celles qui ont été retirées en 2019, quatre portaient sur une présumée introduction dans le chantier du quartier Blackstone de Mattamy Homes, à Kanata.

La police soupçonnait M. Crosby d’être entré par effraction dans deux maisons en construction de la route Rouncey, d’avoir endommagé les portes d'entrée des maisons et d’avoir commis un vol.

Selon les documents judiciaires consultés, la raison du retrait des accusations n’est toutefois pas clairement déterminée.

L'avocate de Kody Crosby, Natasha Calvinho, a refusé de commenter, vendredi, ces allégations qui pèsent contre son client.

Le suspect a également été accusé d'avoir pénétré par effraction dans une entreprise de plomberie et de chauffage sur le chemin Algoma le jour de Noël en 2018. Cette accusation a également été retirée.

Incertitudes autour de l’implication du suspect sur le chantier Minto

Beaucoup de choses concernant Kody Crosby, y compris tout lien potentiel avec le chantier de construction de Minto avant l'explosion, restent floues.

Le sergent-chef Cameron Graham de l'Unité des incendies criminels du SPO a refusé de dire si M. Crosby était sur le site de Minto lorsque l'explosion s'est produite ni s'il a été blessé, afin de ne pas nuire à l'intégrité de l'enquête en cours.

Des employés du Service des incendies d'Ottawa à l'œuvre sur la scène de l'explosion dans le secteur d'Orléans, le 13 février dernier. (Photo d'archives) Photo : The Canadian Press / Spencer Colby

Kody Crosby n'était pas un employé de Minto pour autant que nous sachions , a déclaré M. Graham, en précisant que nous devons approfondir cela, car il y a tout un tas de sous-traitants impliqués .

L’entreprise Minto a aussi refusé de dire si M. Crosby était un employé, renvoyant plutôt les questions à la police.

CBC/Radio-Canada a contacté plus d'une douzaine de sous-traitants qui, selon le ministère du Travail, ont participé au projet Avalon Vista au cours des cinq dernières années. Six entreprises contactées ont indiqué ne pas connaître Kody Crosby.

La cause de l'explosion fait toujours l'objet d'une enquête par le Bureau du commissaire des incendies de l’Ontario.

Le SPO a toutefois pris la relève en tant que principal organisme d'application de la loi cinq jours après l'incident.

Une étude des débris reconstruits a révélé une action criminelle [qui] a déclenché une chaîne d'événements qui a probablement causé l'explosion, a déclaré le sergent-chef Cameron Graham.