Le procureur général du Nouveau-Brunswick, Hugh Flemming, affirme qu'il est décevant et regrettable que la période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle de l'homme ayant assassiné trois policiers à Moncton, en 2014, ait été réduite.

La Cour d'appel du Nouveau-Brunswick a déclaré jeudi qu'il était de son devoir de réduire la période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle de Justin Bourque de 75 à 25 ans, à la suite d'une décision de la Cour suprême du Canada l'an dernier.

La décision du plus haut tribunal du pays a annulé une loi de 2011 qui permettait aux juges de prolonger les périodes d'inadmissibilité à la libération conditionnelle au-delà de 25 ans pour les personnes reconnues coupables de meurtres multiples.

Hugh Flemming, ministre de la Justice et de la Sécurité publique au Nouveau-Brunswick. Photo : CBC / Joe McDonald

Selon Hugh Flemming, cette décision garantit pratiquement que les familles devront vivre l'angoisse de participer au processus d'audiences de libération conditionnelle de Bourque, qui a été condamné à la prison à vie.

Le procureur général s'opposera à la libération de Justin Bourque

Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique a également déclaré dans un communiqué vendredi que la décision du tribunal permet aux personnes qui ont commis les crimes les plus horribles de retourner plus rapidement en liberté .

Ce genre de situation ne sert pas l'intérêt supérieur de la société. La décision a cependant suivi le processus approprié et il faut la respecter , poursuit-il.