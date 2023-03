L’hydroélectricité en Alberta, une énergie plus coûteuse que d’autres, selon la province

Selon l'Alberta Electric System Operator (AESO) qui gère le système électrique dans la province, ce volume énergétique serait suffisant pour fournir une quantité significative de la consommation d’énergie de l’Alberta et donc jouer un rôle important pour la carboneutralité de la province .

La plupart du potentiel hydroélectrique se situe dans le nord de l’Alberta, dans la rivière Athabasca et les bassins des rivières Peace et Slave. L’ AESO déclare que malgré le grand potentiel des ressources hydroélectriques, le marché de l'énergie albertain a attiré peu d’investissements dans ce domaine.

Pour le ministère de l’Abordabilité et des Services publics de l'Alberta, les installations hydrauliques de grande envergure sont associées à des coûts et des besoins logistiques élevés, surtout lorsqu’elles nécessitent la construction de barrages.

« Les droits d’utilisation pour l’eau en aval, comme l’irrigation, compliquent encore plus le développement de projets pour l’hydroélectricité. » — Une citation de Ministère de l’Abordabilité et des Services publics

Le ministère souligne que les projets éoliens et solaires augmentent plus rapidement parce qu’ils peuvent être produits à des coûts relativement plus bas, dans des délais plus courts et qu'ils nécessitent une gestion logistique moins importante.

Selon l’économiste principal pour la Régie de l’énergie du Canada, Jean-Denis Charlesbois, c’est la raison pour laquelle ces sources d'énergie percent dans le milieu énergétique.

Les sources éoliennes et solaires sont de plus en plus compétitives , déclare M. Charlebois qui explique que le profil énergétique au Canada dépend de chaque province ou territoire.

« Les provinces canadiennes génèrent de l’électricité différemment d’une côte à l’autre. Les principaux facteurs sont géographiques. » — Une citation de Jean-Denis Charlesbois, économiste principal, Régie de l’énergie du Canada

En Alberta et en Saskatchewan, nous pouvons voir un potentiel pour l’éolien et le solaire, ce qui n’est pas nécessairement le cas sur les côtes canadiennes , déclare Jean-Denis Charlebois.

Ryan Braden, directeur de l’exploitation minière et hydraulique pour la compagnie qui produit le plus d’hydroélectricité en Alberta, TransAlta, souligne que bien que l'hydroélectricité soit renouvelable, elle apporte des effets négatifs sur l’environnement. Ces effets peuvent être des changements concernant l’utilisation des sols, l’écoulement des eaux, les populations de poissons et les écosystèmes, qui doivent être continuellement sous surveillance.

« Il faut s’assurer de bien gérer l’effet en aval, veiller à agir de façon responsable pour l’environnement. » — Une citation de Ryan Braden, directeur de l’exploitation minière et hydraulique, TransAlta

Ryan Braden considère que l'hydroélectricité a son rôle à jouer en Alberta, même avec des contributions plus petites. L’électricité de source hydraulique représente actuellement entre 3 et 5 % de la capacité de la province et ne représentera que 2 % en 2050 selon le rapport sur l’avenir énergétique de la Régie de l’énergie du Canada en 2021.

Selon Ryan Braden, l’énergie hydraulique pourra soutenir le besoin énergétique de la province si l’éolien ou le solaire font défaut.

Une source énergétique importante jusqu’aux années 1950

L’hydroélectricité a déjà occupé une portion plus importante de la production électrique en Alberta. Des installations hydrauliques ont été construites au début du 20e siècle alors que la démographie de la province augmentait rapidement.

Grant Berg, ingénieur principal chez TransAlta qui a 17 installations à travers la province, explique que la première centrale a été construite en 1911, à Horseshoe, alors que la deuxième a été construite en 1913 à Kananaskis.

« C’était en réaction à l’élargissement de la ville de Calgary et ses besoins grandissants en électricité. » — Une citation de Grant Berg, ingénieur principal, TransAlta

D’autres infrastructures plus importantes ont été construites dans les années 1920, incluant le réservoir Ghost, à l'ouest de Calgary. Jusqu’aux années 1950, environ la moitié des installations électriques de la province étaient hydrauliques. L’électricité à Calgary était totalement hydraulique [jusqu'à cette époque] , dit Grant Berg.

Avec les informations de Christy Climenhaga