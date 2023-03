La MRC du Domaine-du-Roy commande une étude pour un abattoir à Saint-Prime

Une étude a été commandée à la firme Innovagro pour vérifier la faisabilité du projet.

Actuellement, les producteurs bovins de la région doivent notamment envoyer leurs bêtes à Québec parce qu'il n'existe aucun abattoir avec la certification nécessaire qui permet la vente commerciale. Ceci entraîne une augmentation marquée des coûts.

Le préfet de la MRC du Domaine-du-Roy, Yanick Baillargeon, estime que le bâtiment qui appartient à la coopérative Nutrinor possède toutes les installations requises pour qu'un tel projet voit le jour d'ici la fin de l'année.

Yanick Baillargeon, le préfet de la MRC du Domaine-du-Roy. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Je pense que c'est un bâtiment qui est de qualité, qui a des installations de qualité dedans, donc on pense qu'on doit pouvoir profiter de ce bâtiment-là pour justement développer une filière. D'abord, la filière viande en ce moment, c'est une problématique au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, moi je pense que c'était viable d'aller vers cette étude-là en contexte d'autonomie alimentaire, puis de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Je pense que ça serait bien qu'on puisse traiter notre matière en région , a-t-il exposé vendredi.

L’usine de Saint-Prime avait été fermée par Nutrinor en raison d'un problème chronique de recrutement de main-d'oeuvre.

Selon le propriétaire de la ferme Villoise de Saint-Gédéon, William Suess Villeneuve, la réalisation du projet serait bénéfique pour la région à plusieurs niveaux.

William Suess Villeneuve, le propriétaire de la Ferme Villoise. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Il y a quand même aussi un sentiment d'appartenance quand c'est fait dans la région. Il n'y a pas juste aussi monétairement, il y a aussi l'impact environnemental qu'il faut regarder. De mon côté, je pense que, même si ça coûte la même affaire être dans la région, on est mieux de le faire quand même dans la région parce que justement, ça fait virer l'économie d'ici et des entreprises ici et les employés. Justement, bien on a un impact un petit peu moindre sur la planète , a-t-il expliqué.

En novembre, l’idée de lancer un abattoir via une coopérative avait été explorée lors d’une journée sur le déploiement d’une filière viande autonome, qui se déroulait à Saint-Bruno.

Yanick Baillargeon a par ailleurs confirmé que l'idée de démarrer un abattoir mobile pour bovins au Saguenay-Lac-Saint-Jean a été abandonnée en raison des coûts jugés trop élevés.

La formule était à l'étude depuis plusieurs mois.

D'après un reportage de Roby St-Gelais