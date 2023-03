Orphelinats : une cinquantaine de personnes présentes à la commémoration à Chicoutimi

Des enfants, petits-enfants, amis et conjoints des ex-pensionnaires de la région avaient été conviés à cet événement à la mémoire des enfants disparus ainsi qu'aux survivants.

L'événement a permis à plusieurs d'entre eux de mettre un baume sur ces traumatismes vécus pendant leur enfance. Une cinquantaine de personnes étaient présentes.

Des témoignages révélés à l'émission Enquête font état de mauvais traitements, d'agressions sexuelles et même d' homicides.

La mairesse de Saguenay, Julie Dufour, qui était sur place, a notamment réitéré sa volonté de présenter au conseil municipal un résolution exigeant une enquête publique.

J'avais parlé à quelques survivants, dont certains qui demandaient une enquête publique. Il y a une résolution de la Ville de Saguenay qui demandera une enquête publique. On est à l'écoute. Est-ce que ce sera ultimement un monument? Est-ce que la Ville peut aider de façon différente? Clairement que le conseil municipal est très ouvert. D'ailleurs, y avait des conseillers ici aujourd'hui également. Nous sommes extrêmement empathiques, puis nous voulons faire partie à quelque part d'un processus de réconciliation pour tous nos survivants , a raconté la mairesse.

Des gens, dont la mairesse de Saguenay, Julie Dufour, se sont rassemblés devant le bâtiment de l'ancien orphelinat de Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Julien B.Gauthier

Rappelons que la Ville d'Alma a aussi l'intention de demander à Québec de faire la lumière sur cette affaire.

Cet orphelinat de Chicoutimi a été en activité de 1931 à 1968.

Une dizaine d’ex-pensionnaires étaient présents.

Oui, je me sens libérée parce que, je ne sais pas, j'ai pleuré assez pour ça. Après ça je rencontre des gens qui sont capables de me de me dire ce qu'ils ont vécu aussi , a partagé Monique Fortin.

Je me rappelle certains sévices que j'ai eus : les claques sur la gueule, les claques dans le derrière de la tête, péter les dents. Coucher dans le bain, ça je me rappelle de ça parce que c'était tellement froid. Tu n'avais pas d'oreiller, tu t'en allais dans le bain , a ajouté Réjean Fortin.

Des peluches à la mémoire des jeunes victimes de l'orphelinat de Chicoutimi ont été déposés. Photo : Radio-Canada / Julien B.Gauthier

L’activité avait été organisée par l’Almatois Mario Lalancette.

Ça crée un sentiment d'appartenance. Chacun a vécu son combat personnel d'enfance, puis le pire, ç'a été d'évoluer dans la vie avec ça , a-t-il partagé.

D'après un reportage de Julien Boudreault-Gauthier