Le laboratoire d’éducation artistique La ruchée réunit des étudiants à Regina

Des étudiants au baccalauréat en éducation de l'Université de Regina ont participé vendredi à différents ateliers créatifs organisés par La ruchée, un laboratoire de recherche et d'action relié aux départements d'éducation du Canada francophone.

Ces ateliers visent à familiariser les étudiants avec les arts pour mieux pouvoir les aider dans leur avenir en éducation.

Selon la cheffe d’expérimentation de la Fédération culturelle canadienne-française (FCCF), Geneviève Morin, en une journée, des étudiants en éducation se familiarisent avec différentes pratiques artistiques.

La ruchée c'est une initiative de la Fédération de la culture canadienne-française financée par Patrimoine canadien, le but est d'avoir accès à une éducation artistique francophone pour assurer la pérennité de la culture et de la langue, et aider les enfants dans le sentiment d'appartenance , explique Geneviève Morin.

Depuis 2020, La ruchée fait jaillir des solutions innovantes pour pallier le manque criant de personnel dans le milieu de l’enseignement des arts en français au Canada, indique la FCCF sur son site web.

L'atelier créatif est grandement apprécié par les futurs enseignants francophones.

Quelque chose qui m'a beaucoup servi dans ces ateliers, c'est d'apprendre qu'enseigner l'art n'est pas compliqué , souligne une étudiante en éducation à l’Université de Regina, Tyana Cuellar.

Pour sa part, un autre étudiant, David Marsh, estime que ces ateliers peuvent aider à l'apprentissage de la langue française ainsi que les arts.

On parle beaucoup de l'intégration de différentes matières dans nos pédagogies, en faisant des pratiques théâtrales dans l'éducation artistique, ça leur fait pratiquer leur langue , indique-t-il.

À terme,, La ruchée espère fonder un centre d'expertise en éducation artistique et francophone au Canada.

