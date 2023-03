Baignade nordique: la passion de Vanessa Bell

Pourquoi faire des bains nordiques ?

Le sentiment de plénitude et de se sentir en vie. L’hiver est ma saison favorite et ça a été juste une réponse naturelle finalement. Je pense que je suis capable de fendre les glaces et d’y aller. On entre dans l’eau, toujours en expirant et bien penser à sa respiration , explique Vanessa Bell.

La température extérieure avoisine les -12 degrés Celsius, Vanessa Bell est vêtue d’un simple maillot de bain prête à affronter le Saint-Laurent. Photo : Radio-Canada / Jessica Laventure

Qu’est-ce qui vous fait vous sentir bien ?

Je pense que c’est le fait physique d’être dans l’eau. Être dans la nature, prendre le temps, le fait aussi de faire partie de la nature. Cette espèce d’euphorie, ce boost d’hormones qui te fait sentir fort, invincible, en vie déclare-t-elle.

Paul Poirier, cardiologue à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ). Photo : Radio-Canada

Que se passe-t-il quand on rentre dans l’eau ?

Dans les trois premières minutes, les récepteurs de la peau anticipent le froid. Il y a un réflexe qui va au cerveau pour que les gens hyperventilent, parce qu'ils sont en détresse. Après, il y a un effet neuromusculaire au niveau de la peau et des muscles pour garder notre énergie , explique le Dr Paul Poirier, cardiologue.

Il faut toujours contrôler notre respiration , poursuit Vanessa Bell. Le corps s’habitue donc il faut avoir une pratique de deux fois par semaine pour garder la mémoire du corps actif.

Est-ce une pratique extrême ?

Oui il faut s’informer sur les marées, les courants, les entrées dans l’eau et est-ce que je peux ressortir au même endroit aussi , indique Vanessa Bell.

Tous les patients précaires, à risque cardiovasculaire il faut éviter de se tirer dans l’eau froide. Ce n’est pas une activité donnée à tout le monde , prévient le cardiologue de son côté.

Quelles suggestions pour que ce soit fait adéquatement ?

Il faut s'entraîner à s'immerger, à des courtes durées avec des températures de plus en plus froides pour que le corps soit habitué et moins saisi par le froid , conseille le Dr Paul Poirier pour ceux qui souhaiteraient essayer.

D'après un reportage de Jessica Laventure.