Une partie des urgences de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont temporairement fermée

Il y a un petit secteur des urgences qu’on a dû circonscrire le temps de couper l’eau , a affirmé à Radio-Canada Christian Merciari, porte-parole de l’hôpital. Les travaux sont en cours et on prévoit un retour à la normale en début de nuit, vers 23 h.

Une vidéo filmée à l’intérieur de l’hôpital et envoyée à Radio-Canada montre une importante quantité d'eau couler du plafond comme de la pluie, alors que des blouses médicales sont placées sur le sol pour contenir les dégâts. Sur une autre vidéo, nous pouvons voir des employés de l’hôpital en train de nettoyer et de pomper l’eau.

Selon M. Merciari, le bris a affecté une vingtaine de patients qui ont été déplacés ailleurs, à l’intérieur de l’hôpital . Tous les services sont fournis aux patients transférés, il n'y a pas de danger pour ces patients-là, leur sécurité est assurée , a ajouté le porte-parole, affirmant que les ambulances ont été redirigées vers d’autres hôpitaux jusqu’à ce que la situation revienne à la normale.

Un porte-parole d’Urgences-santé a quant à lui indiqué qu’un seul patient avait été transféré de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont vers un autre établissement en raison du dégât d’eau survenu. Il assure toutefois que la situation est normale dans les autres urgences de la métropole, démentant tout engorgement résultant de cet incident.

Les services techniques sont en train de travailler sur les réparations pour que les conduites d’eau refonctionnent , a encore dit M. Merciari, affirmant que les raisons du bris ne sont pas connues pour le moment mais que des pompiers et des policiers se sont rendus sur place pour constater les dégâts.

Des améliorations qui tardent à venir

Rappelons que l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, névralgique pour l'est de Montréal, attend toujours qu’un vaste projet de modernisation promis par le gouvernement du Québec se concrétise.

En septembre 2021, le ministre de la Santé et des Services sociaux avait autorisé un budget de 2,5 milliards de dollars pour agrandir et réaménager l’hôpital, devenu vétuste et trop petit pour desservir la population de l’est de Montréal.

Le projet prévoyait notamment un total de 720 lits d’hospitalisation, par rapport à 450 actuellement, 180 000 mètres carrés de nouveaux locaux modernisés, un bâtiment hors site de 22 500 mètres carrés pour accueillir les services alimentaires, une pharmacie, l’entreposage et la distribution de fourniture, ainsi que l’installation de 2600 places de stationnement supplémentaires (1500 étagées et 1100 en souterrain).

Le terrain de Maisonneuve-Rosemont regroupe actuellement une quinzaine de bâtiments, dont certains pavillons plus anciens ont déjà atteint un niveau de vétusté important.

Mais l’inflation et les problèmes de chaîne d’approvisionnement qui touchent l’industrie de la construction ont fait exploser les coûts du projet, selon une analyse financière de la Société québécoise des infrastructures (SQI), qui estimait que ce budget serait nettement insuffisant.

Début février, la mairesse de Montréal, Valérie Plante a publié une lettre ouverte dans le Journal de Montréal, dans laquelle elle décrit sa vive inquiétude face aux soins de santé menacés et aux ruptures de service potentielles.

Elle a notamment critiqué la proposition de déconstruire une partie d’un édifice contaminé tout en déménageant les patients à d’autres étages du même site.