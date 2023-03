La discographie de De La Soul désormais disponible sur les plateformes d’écoute en continu

Parues entre 1989 à 2001, ces œuvres ont longtemps été absentes de Spotify, d’Apple Music ou encore de YouTube Music, car Tommy Boy ne s'était pas attelée à l'énorme tâche de s'assurer que les échantillons utilisés dans les morceaux avaient été affranchis de leurs droits d’auteurs.

De longs déboires avec la maison de disque Tommy Boy

En 2019, Tommy Boy avait projeté de rendre disponible les albums manquants du groupe pour souligner ses 30 ans de carrière.

Le groupe s’y est opposé publiquement et a appelé au boycott de cette part de leur catalogue, au moment où elle sera rendue publique, avec le mot-clic #DontPressPlay.

À l’époque, De La Soul avait argué qu’ils ne toucheraient que 10 % des redevances associées à ces albums, advenant leur mise en ligne.

Au plus fort de sa campagne, le trio originaire du quartier Long Island, à New York City, était allé jusqu’à plaider sa cause dans un épisode de la série animée Teen Titans Go!

Le 5 janvier 2023, le groupe a annoncé sur ses réseaux sociaux que les albums manquants de sa discographie seront disponibles le 3 mars, après avoir conclu un accord satisfaisant avec Tommy Boy.

Le 13 février 2023, l’un des membres du trio, David Jolicoeur, aussi connu sous le nom de scène Trugoy the Dove , est mort à l'âge de 54 ans. La cause de son décès demeure pour l’instant inconnue.

Jeudi soir, DJ Maseo et Posdnuos ont rendu un vibrant hommage à leur confrère disparu, Dave, et ont célébré la sortie de leur catalogue lors d’un concert en compagnie d’artistes comme Common, Queen Latifah, Talib Kweli ou encore Busta Rhymes.

Un groupe de rap révolutionnaire

Au commencement de sa carrière, à la fin des années 1980, le groupe pionnier était connu pour son style ludique et chaleureux, aux antipodes de la posture agressive et compétitive des artistes hip-hop de l’époque.

Le premier album 3 Feet High and Rising a révolutionné la musique rap à sa sortie en 1989, grâce à ses interludes comiques et ses pistes instrumentales faites d’échantillons de pop, de jazz et de rock psychédélique. Il a popularisé les interludes dans les albums de hip-hop et s’installe au panthéon des œuvres parues durant l’âge d’or du genre musical.

Liste des albums rendus disponibles : 3 Feet High and Rising, 1989

De La Soul Is Dead, 1991

Buhloone Mindstate, 1993

Stakes Is High, 1996

Art Official Intelligence: Mosaic Thump, 2000

AOI: Bionix, 2001

Avec des informations de l'Agence France-Presse.