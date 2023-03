Propagation évitée pour un incendie près de la Charcuterie Fortin à Saint-Coeur-de-Marie

C’est que les flammes menaçaient de s’attaquer à un édifice voisin, la Charcuterie Fortin, propriété de Nutrinor, sur la rue du Pont Nord.

On a enrayé la propagation et on a fait l’extinction. [...] En arrivant, ça brûlait déjà pas mal et on a protégé le bâtiment , a raconté le chef aux opérations des pompiers d’Alma, Sébastien Ouellet.

Selon lui, le bâtiment incendié avait une superficie d’environ trois mètres par trois mètres.

Une dizaine de pompiers ont participé à l’opération qui a pris fin un peu après 18 h.

La circulation a été déviée un certain temps par la Sûreté du Québec.

Les employés sont sortis de la charcuterie par mesure préventive à la suite d’une demande des pompiers , a indiqué par courriel Jean-François St-Gelais, vice-président communications à la Coopérative Nutrinor.

Ils ont pu réintégrer le travail par la suite.

Le cabanon servait d'atelier de menuiserie.

J'avais chauffé mon garage, je suis rentré à la maison, je me suis endormi, puis je le feu a dû prendre au niveau de mon mon système de de chauffage de garage, puis c'est un passant qui m'a averti qu'il y avait de la boucane. Tout de suite, j'ai appelé le service des incendies d'Alma à 16 h , a raconté le propriétaire, Yves Solomon.

