Abus sexuels au diocèse de Hearst : l’évêque part à la rencontre de ses fidèles

L’évêque de Hearst-Moosonee se lance dans une tournée des villes de son diocèse, après les révélations explosives de Radio-Canada sur des allégations d’abus sexuels de la part de prêtres et de bénévoles, certaines sur des enfants, qui ont eu lieu pendant des dizaines d’années dans la région.

L’évêque Pierre-Olivier Tremblay se rendra dans plusieurs villes pendant le week-end, pour rencontrer les croyants de Hearst et de Kapuskasing.

D'autres dates et lieux vont être annoncés plus tard, au cours de la semaine prochaine.

Son objectif est de donner un point de rencontre à la communauté.

On est tous bouleversés par ce que nous avons entendu, alors comment peut-on se retrouver ensemble? C'est important de briser la solitude, de permettre à la communauté de se retrouver, de partager comment on vit ça et aussi regarder ensemble , dit-il.

Sur le terrain, plusieurs fidèles de la communauté, bouleversés, n’ont pas accepté de parler ouvertement des révélations, et certains ont affirmé qu’ils connaissaient bien les personnes qui ont été nommées dans le reportage.

À l'église Immaculée-Conception de Kapuskasing par exemple, ils sont nombreux à être ébranlés par les allégations auxquelles fait face Rémi Lessard, curé jusqu'à il y a quelques jours à peine.

L'église Immaculée-Conception fait partie du diocèse de Hearst-Moosonee. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Tous les prêtres et bénévoles visés par les allégations ont été démis de leurs fonctions.

L'évêque compte nommer des administrateurs paroissiaux temporaires à Kapuskasing, et il compte sur l'appui de prêtres suppléants pour la célébration des messes jusqu'à la nomination d'un nouveau curé permanent.

Les bénévoles qui assuraient des tâches comme la webdiffusion des messes seront remplacés immédiatement, assure Mgr Tremblay.

Avec les informations de Bienvenu Senga