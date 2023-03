Un investissement majeur pour soutenir l’enseignement en français en Colombie-Britannique

Le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial de la Colombie-Britannique ont annoncé, vendredi, un investissement de 13,5 millions de dollars pour former, recruter et maintenir en poste de personnes qui enseignent en français en Colombie-Britannique.

On est en pénurie d'enseignants. On a besoin d'aller en recruter davantage. On a besoin de les garder aussi , explique Marie-Pierre Lavoie, la présidente du conseil d’administration du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique (CSF), qui se réjouit de cette annonce.

En tout, le CSF recevra 1 188 084 dollars pour améliorer les stratégies de recrutement et de rétention tout au long de l'année, alors que le conseil scolaire a connu une baisse de 2,6 % des effectifs par rapport à l'an dernier.

Chaque fois qu'on reçoit du financement du fédéral, du provincial, on accroît les services qu'on peut offrir aux élèves , indique Mme Lavoie. Elle ajoute que ce financement permettra également d’attirer de nouveaux élèves au CSF , notamment les milliers d’enfants britanno-colombiens admissibles à une éducation en français qu’a recensée Statistiques Canada.

Le financement qu'on va recevoir va pouvoir nous aider à aller chercher les enseignants dont on a besoin pour attirer ces 44 000 élèves qui sont admissibles à venir dans notre système. Alors on s'attend à ce que les chiffres continuent d'augmenter au sein du CSF , ajoute Marie-Pierre Lavoie.

Des fonds pour l' UBC , SFU et des districts scolaires anglophones

Quatre districts scolaires anglophones recevront, quant à eux, 474 109 $ afin de relever les défis associés à la satisfaction de la demande d'enseignants en immersion française , dont l'embauche d'un enseignant de français itinérant.

L’Université de la Colombie-Britannique recevra un soutien financier de 214 955 $ pour, entre autres, augmenter le nombre d'inscriptions aux options de spécialisation en français dans le programme de formation des enseignants de français.

Pour sa part, l'Université Simon Fraser (SFU) recevra 513 000 $ pour accroître l'accès à un réseau d'experts en perfectionnement professionnel qui offriront des ateliers et des ressources aux enseignants travaillant dans des contextes de français, langue minoritaire, et de français, langue seconde.

C'est une profession qu'on doit valoriser comme société et ensuite en français, leur donner des bonnes conditions de travail, des bons outils et c'est le rôle de SFU comme université de faire ça , dit Gino Leblanc qui souligne que recrutement et rétention vont de pair.

C’est la clé de la rétention (...) On ne peut pas juste recruter sans s'occuper de la rétention une fois qu'on les a formés à SFU. Une fois qu'ils sont accrédités pour enseigner dans les écoles, on veut qu'ils restent , ajoute-t-il.

Améliorer l’accueil des enseignants

L’organisme Canadian Parents for French de la Colombie-Britannique et du Yukon recevra une enveloppe de 227 500 $ pour élaborer des programmes culturels et communautaires destinés aux nouveaux enseignants de français dans les districts scolaires éloignés et ruraux.

Ça nous donne une chance comme organisme et pour nos bénévoles et nos membres d'être une partie de la solution , raconte Jason Howe, le directeur général de l’organisme.

Jason Howe, le directeur général de Canadian Parents for French - succursale de la Colombie-Britannique et du Yukon Photo : Radio-Canada

Il précise que l'isolement, la méconnaissance de la région et la solitude poussent plusieurs enseignants à quitter leur communauté d’accueil ou même leur profession. Ces fonds permettront donc de travailler à l’amélioration de l’accueil des enseignants.

Ces enseignants qui arrivent ont beaucoup de défis et ils ne connaissent personne. Alors, ils peuvent se sentir seuls. Ils peuvent se sentir isolés, ils ne connaissent pas leur environnement et nos bénévoles vont pouvoir les aider, les accueillir.

Un nouveau site web de recrutement des enseignants

Près de 3,5 millions de dollars serviront également au site provincial d'offres d'emploi en ligne dans le domaine de l'éducation, Bâtir un Avenir. La somme servira à créer un site web de recrutement ciblant les enseignants de langue française.