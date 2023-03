La créativité au coeur de la semaine de relâche à Amos

Pour la semaine de relâche scolaire, on a fait appel à l'esprit créatif des enfants et de leurs familles à la Maison de la culture d’Amos.

La règle du silence est brisée à la bibliothèque municipale, le temps d’une partie de hockey entre automates conçus par une dizaine d’enfants, certains accompagnés de leurs grands-parents. C’est la deuxième année que le MédiaLab offre une programmation durant la semaine de relâche.

Mardi, on a fait des macarons, aujourd’hui (mercredi) des automates avec les outils Little Bits, et vendredi, on fait une activité sur les Voxel, des pixels 3D. C’est complet toute la semaine. Des gens m’ont dit qu’ils ne pourraient pas être là, alors j’ai pu appeler d’autres personnes qui avaient manifesté leur intérêt , se réjouit l’animatrice Emmy Desrosiers-Bouvier.

Emmy Desrosiers-Bouvier anime le MédiaLab, situé à la bibliothèque municipale d'Amos. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Apprendre en s’amusant

Ces activités organisées par le MédiaLab auront été autant d'occasions d’apprendre tout en s’amusant.

Aujourd’hui (mercredi), ça n’a l’air de rien, mais on travaille la physique, l’ingénierie et la créativité. Je donne le minimum d’informations pour permettre aux jeunes de commencer à utiliser l’ensemble de pièces, puis après, je pose des questions pour les faire réfléchir. C’est un beau prolongement de l’école, ils continuent d’apprendre même s’ils s’amusent , fait valoir Emmy Desrosiers-Bouvier.

La règle du silence a été brisée exceptionnellement à la bibliothèque municipale d'Amos, le temps d'une partie de hockey disputée avec des automates conçus par des enfants. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

En tout cas, Guillaume Labrecque, 11 ans, est bien content que cette activité soit au programme concocté par sa mère pour la semaine de relâche.

J’aime beaucoup la technologie. Plus tard, j’aimerais faire un travail là-dedans. L’année passée, je suis venu pour faire des Voxel, mais là, c’est la première fois que je viens faire des automates. Tu le fais toi-même, ce sont des robots que tu crées. .J’aime beaucoup ça , souligne-t-il avec beaucoup d’enthousiasme.

Du portrait à l’aveugle

À quelques pas de la bibliothèque, au centre d’exposition, l'activité Portraits de famille s’inspire des autoportraits réalisés à l'aveugle par l'artiste Christine Leblanc.

C’est une activité qu’on a préparée spécialement pour la semaine de relâche. On a pensé que pour les familles, l’activité du dessin à l’aveugle était intéressante. Et les familles sont invitées à compléter leur portrait avec des objets trouvés, des objets de récupération, pour qu’ils puissent apporter leur portrait à la maison , explique l’éducatrice et animatrice, Annie Olivier.

Annie Olivier, éducatrice et animatrice au Centre d'exposition d'Amos, devant les 120 autoportraits réalisés à l'aveugle par l'artiste Christine Leblanc. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Les gens sont donc invités à réaliser un autoportrait, à partir d’un chevalet comportant des miroirs, ou le portrait d’un autre membre de la famille. Mais ils doivent le faire sans regarder leur dessin. Une technique à la fois ludique et créative, selon Annie Olivier.

Ce que permet le dessin à l’aveugle, c’est de s’éloigner des codes habituels de la beauté occidentale, pour aller vers une gestuelle, vers des lignes qu’on n’aurait pas faites naturellement, que notre cerveau ne nous aurait pas laissé faire. Ça permet une expressivité différente , fait-elle remarquer.

Quand même beau!

Pas facile de bien placer le nez, les yeux et la bouche au centre d’un visage qu’on dessine sans regarder. C’est ce qu’a pu constater assez rapidement Cédric Harvey, 9 ans.

En aveugle, je ne voyais pas ma feuille. J’ai dessiné ma mère. C’était dur. Tout n’était pas à la bonne place, mais c’était quand même beau! , raconte-t-il, l'air satisfait.

Cédric Harvey réalise un portrait à l'aveugle de sa mère, Anne-Marie Lauzier, à l'activité Portrait de famille présentée mercredi et vendredi au Centre d'exposition d'Amos. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Le garçon a fixé son dessin à un bout de bois avec des cordes pour l’accrocher à la maison. Sa maman, Anne-Marie Lauzier, croit qu'elle a fait le bon choix d’activité.