L’école de danse La Girandole est de retour dans ses locaux après des mois de rénovation

Ceux-ci ont fait l'objet de travaux de rénovation et de réaménagement après avoir été affectés par un refoulement d'égout et une inondation en mai 2022.

Pendant les huit mois qu’ont duré les travaux, l'école a dû valser entre deux studios du centre-ville, où elle a continué à offrir des cours de danse.

Pendant la pandémie, où la plupart des cours étaient donnés en ligne, nous avons réalisé que certaines salles n’étaient pas utilisées à leur plein potentiel , explique Julianna Damer, la directrice générale de l’Association La Girandole, à l’occasion d’une journée porte ouverte organisée lundi.

L’association les a alors réaménagées pour bien optimiser l’espace et l’usage auquel il est destiné.

Par exemple, la salle qui faisait office de vestiaire a été transformée en cuisine, car elle n'était presque pas utilisée, dit-elle. Toutefois, si les gens veulent continuer à l’utiliser comme vestiaire, ils le peuvent aussi, il y a de l’espace pour deux usages, indique-t-elle.

« Le plus gros réaménagement a été l’agrandissement du studio B en enlevant un des murs. On a également remplacé la salle de costumiers par une grande armoire, on a ajouté des rideaux sur des miroirs. » — Une citation de Julianna Damer, directrice générale de l’Association La Girandole

Selon elle, l’espace ainsi obtenu est plus grand et plus organisé, au grand bonheur des enfants qui, dit-elle, ont bien apprécié le nouveau visage de leur environnement de danse.

Sandra Hassan Farah, la vice-présidente de l’Association La Girandole, est aussi satisfaite des travaux de rénovation réalisés. C’est une force de pouvoir offrir à nos danseurs des installations de qualité qui leur permettent de profiter pleinement de leur passion. Ces nouveaux studios sont une occasion particulière de démontrer la vivacité de notre association , souligne-t-elle dans un communiqué.

Julianna Damer, la directrice générale de l'Association La Girandole d'Edmonton, annonce plus d'offres de danse pour les enfants et pour les adultes. Photo : Radio-Canada / Bassirou BA

Plus d’offres de danse

La réouverture de ses locaux permet à La Girandole de revoir ses ambitions à la hausse, comme l'explique Julianna Damer. On a déjà commencé à relancer beaucoup de programmes pour les adultes. On essaie de varier l'offre pour les adultes, et même pour les enfants, en offrant plus de cours de danse et pour mettre plus de vie dans nos studios , confie-t-elle.

Elle annonce, à cet égard, des sessions de danse variée pour les adultes qui démarrent durant la semaine du 14 mars. La Girandole offre aussi des cours pour adultes, une fois par mois les samedis, ainsi que des cours de gigue les jeudis soirs et de danse canadienne-française, les mardis.

Pour la tranche d'âge des 2 ans à 18 ans, l'école compte une cinquantaine de nouvelles inscriptions, cette année. « C’est quand même un bon départ après la pandémie », se réjouit Julianna Damer, qui souligne que la pandémie a été particulièrement dure pour La Girandole.

Zumba, gigue, danse canadienne-française et bien d'autres styles de danse sont enseignés à La Girandole, et l'école peut offrir encore plus de choix, sa directrice Julianna Damer se disant ouverte à toute proposition de nouvelle danse qui ne figure pas dans sa liste d'offres, à condition de trouver une personne spécialiste pour l'enseigner.

Par ailleurs, La Girandole organisera un camp de danse pendant la semaine de relâche, à la fin du mois de mars. Un groupe de 15 enfants se sont déjà inscrits. Ces derniers ne sont pas des enfants inscrits aux cours habituels de l'école. « Cela montre qu’il y a de l’intérêt à faire de la danse en français », soutient Julianna Damer.

La Girandole est la seule association francophone de danse à Edmonton depuis 1979, lit-on sur son site Internet.