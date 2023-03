Le PQ réclame la décentralisation des tests en laboratoire

Le porte-parole du PQ en matière de santé et de services sociaux, Joël Arseneau, joint sa voix à celles des médecins spécialistes et omnipraticiens ainsi qu’aux syndicats, dont l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) en Abitibi-Témiscamingue, qui dénoncent les effets négatifs des laboratoires Optilab.

Les laboratoires des hôpitaux de la région font partie de la grappe Optilab du Centre universitaire de santé McGill depuis 2017.

Dès le départ, l’idée de centraliser les tests de laboratoire avec Optilab, c’était de générer des gains d’efficacité et des gains financiers, mais il faut aussi qu’il y ait des gains sur la santé des gens, sur les traitements, sur les diagnostics et sur les soins qu’on peut apporter , évoque le député des Îles-de-la-Madeleine.

Or, ce n’est pas le cas, selon M. Arseneau, qui soutient que tout se fait au détriment des soins offerts aux usagers. Certains délais dans le traitement des échantillons sont inacceptables, affirme-t-il.

On avait de grands doutes, on était très sceptiques sur la formule. Et de plus en plus, depuis quelques années, on voit qu'il y a des dérapages, des dysfonctionnements , déplore Joël Arseneau.

« Des échantillons sont perdus et des délais sont dépassés pour obtenir une optimisation des soins. Ce n’est pas normal qu’on envoie tout ça à Montréal à partir de l’Abitibi-Témiscamingue en sachant qu’ils [à McGill] n’ont pas la capacité de générer des résultats rapidement et avec efficacité. » — Une citation de Joël Arseneau, porte-parole du PQ en santé

Le temps de décentraliser

Joël Arseneau estime que si le gouvernement de la Coalition avenir Québec veut véritablement décentraliser le réseau de la santé, les tests en laboratoire doivent faire partie de l’équation.

Si ça vaut pour le fonctionnement général des soins de santé, il faut inclure dans ce chantier la question des tests en laboratoire. Et on ne voit pas actuellement d’intérêt manifesté par le gouvernement à cet égard. Les tests en laboratoire, c’est le maillon essentiel pour les diagnostics , mentionne-t-il.

Et le politicien n’a pas l’intention de lâcher le morceau.

On a posé des questions au ministre de la Santé, notamment lors de l’étude des crédits. Il y a une nouvelle ronde qui s’en vient au mois d’avril. On continue de marteler le message que si le ministre Dubé a véritablement l’intention de décentraliser le système de santé, de faire confiance aux gens sur le terrain et aux gestionnaires locaux dans une approche de proximité, il faut que ça inclut les tests en laboratoire. C’est le nerf de la guerre et actuellement, il fait la sourde oreille , dénonce M. Arseneau.

Au moment de rédiger ce reportage, le ministère de la Santé et des Services sociaux n’avait pas donné suite à notre demande d’entrevue.