Québec revient à la charge en vue de démanteler un campement de sans-abri à Montréal

Il est impossible d’effectuer plusieurs manœuvres alors qu’on a des campeurs qui se trouvent dans la zone où on travaille , a expliqué à Radio-Canada la porte-parole du ministère des Transports, Sarah Bensadoun.

Pour des raisons de sécurité, malheureusement, ils ne peuvent pas rester sur le site. C’est pour ça qu’ils doivent trouver une alternative de logement et c’est aussi pour ça que le ministère collabore avec des partenaires qui ont cette expertise , a-t-elle ajouté.

Des travaux majeurs, entamés en septembre dernier, devaient se poursuivre à l'automne pour la réfection de la structure et de la chaussée de l'autoroute, entre l'échangeur Turcot et le tunnel Ville-Marie.

Un premier démantèlement du campement devait ainsi avoir lieu le 10 novembre, mais des itinérants ont demandé plus de temps pour se reloger à l’approche de l’hiver. Le ministère leur avait ainsi accordé un sursis.

Mais voilà que les travaux sont censés reprendre au printemps, dès que les conditions météorologiques le permettront. Ils doivent se poursuivre jusqu’en 2025.

Le ministère de la Santé du Québec et le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal figurent parmi les partenaires qui collaborent avec le ministère des Transports dans ce dossier.

Des travailleurs de première ligne du CIUSSS se sont rendus plusieurs fois sur les lieux pour offrir des services aux itinérants qui occupent l'endroit, y compris des soins infirmiers, a indiqué à Radio-Canada un porte-parole.

« L’équipe du CIUSSS se concentre sur les soins et la prévention et s’efforce d’orienter la population itinérante vers les services nécessaires. Les campeurs ont le droit de refuser les services, et le font souvent. Les campeurs ont été avisés qu’ils doivent déménager. »