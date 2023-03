Camps d’été cherchent moniteurs : les parents pourraient en payer le prix

Les camps de jour déploient beaucoup d'efforts et se creusent la tête afin de leur offrir un meilleur salaire. Et les parents doivent s'attendre éventuellement à une augmentation des coûts pour compenser cette rareté.

L'association des camps du Québec estime que l'ensemble des camps ont besoin d'embaucher entre 20 000 et 25 000 animateurs en vue de l'été.

Un défi , admet le directeur général Éric Beauchemin. Tous les camps au Québec ont mis en place des stratégies pour devancer les efforts liés au recrutement.

La pénurie de main-d'œuvre est un obstacle, mais les conditions salariales sont au cœur des préoccupations. La compétition avec d'autres secteurs est féroce. Il y a vraiment une réflexion élargie de nos gestionnaires pour bonifier les conditions salariales , explique Daniel Beauchemin.

Les camps ne souhaitent pas refiler la facture aux parents, mais le directeur général admet qu'il y aura sûrement une augmentation des coûts pour être en mesure de bonifier le contexte de travail.

Hausse salariale et recrutement dans les écoles

Le camp de jour des Loisirs Saint-Sacrement à Québec met les bouchées doubles depuis quelques semaines. Les inscriptions débutent en avril et il manque toujours 30 % des effectifs, c'est-à-dire une trentaine de moniteurs. Le camp va augmenter le salaire de ses moniteurs à 16,75 $ l'heure, une hausse de 1,50 $ par rapport à l'été dernier, afin d'être compétitif.

Le coordonnateur, Philippe Bertrand, se déplace dans les écoles. Il installe son stand et tente de convaincre les adolescents. Il leur explique qu'une formation payée de 60 heures leur sera offerte les fins de semaine avant la fin des classes. Les jeunes qui démontrent de l'intérêt peuvent même avoir un entretien d'embauche le lendemain.

Philippe Bertrand, coordonnateur du camp de jour des Loisirs Saint-Sacrement Photo : Radio-Canada / Alexandra Duval

Mon but c'est d'apprendre à les connaître et savoir pourquoi ils veulent travailler dans un camp. Déjà à la base, j'ai une idée avec leurs passions, leurs intérêts, à savoir s'ils aiment les enfants explique le coordonnateur.

La question dans ce contexte : est-ce que ça fonctionne ? Philippe répond que si à chaque fois, j'en trouve un [nouveau], je vais être content.

À l'école secondaire Saint-Charles Garnier en début de semaine, Philippe a réussi à convaincre Marie-Catherine Julien, 14 ans.

J'adore travailler avec les enfants, ce serait mon premier été. Ça fait longtemps que je cherche un travail, mais la gêne m'arrêtait. J'ai vu l'occasion qui se présentait donc je vais essayer.

Philippe Bertrand est sûr de réussir à compléter son équipe d'ici le début des inscriptions. Mais il doit répéter avec conviction ses arguments.

« C'est une expérience de vie, c'est plus qu'une job, c'est du plaisir. L'été, tu vas être dehors, puis tu vas avoir tes fins de semaine, y'a rien de mieux! » — Une citation de Philippe Bertrand

Près de 700 enfants fréquentent le camp des Loisirs Saint-Sacrement chaque semaine.

Le saisonnier joue de prudence en attendant

À Lac-Beauport, près de Québec, le téléphone ne dérougit pas au camp de jour du centre de plein air le Saisonnier. Le camp offre des spécialités comme l’escalade ou la danse et est très prisé.

Les inscriptions ont débuté au début du mois de février. Ça s'est rempli rapidement, après une semaine, la majorité des camps étaient complets , constate le directeur général Jean-Philippe Lehuu.

Jean-Philippe Lehuu, directeur général du centre de plein air le Saisonnier. Photo : Radio-Canada

L'été dernier 600 enfants fréquentaient le camp chaque jour. Cet été, on estime pour le moment que ce nombre va diminuer à 400. La direction préfère jouer de prudence en ouvrant moins de place, quitte à en ajouter.

« On veut éliminer la gestion, le stress occasionné par la recherche des ressources humaines. » — Une citation de Jean-Philippe Lehuu, directeur général, Le Saisonnier

Les camps de jours c'est un service essentiel c'est pas de gaieté de cœur qu'on va dire non à certains parents , estime Jean-Philippe Lehuu.

Actuellement, 366 enfants sont donc sur la liste d'attente. La suite dépendra du recrutement car 70 animateurs sont toujours recherchés. L'équipe a créé une page Facebook et des affiches sont installées aux abords des rues. Mais le salaire est un enjeu. On n'a pas la même facilité d'offrir un bon salaire que dans d'autres domaines, on offre le salaire minimum même si c'est difficile, il faut être capable de les attirer autrement .

Les camps déploient beaucoup d'efforts et se creusent la tête afin de leur offrir un meilleur salaire. Photo : Radio-Canada

Il mise sur le sentiment d'appartenance et la flexibilité des horaires.

Jean-Philippe Lehuu se souvient qu'à l'époque où il était moniteur, il n'aurait jamais osé demander de vacances pendant l'été. Mais aujourd'hui ça change, il faut être capable de s'adapter, mais aussi de sensibiliser les jeunes à l'importance d'être présent dans le plus de semaines possible, sinon c'est un casse-tête pour nous.