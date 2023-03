Mieux connaître la nature dans les hamacs du CPE Saute-Crapaud

Vendredi, c'est classe nature pour Paul et ses amis. J’aime ça! s’exclame-t-il simplement. Il peut profiter du grand air dans un boisé à l'arrière du CPE. Depuis le printemps dernier, lui et ses amis ont droit à une petite nouveauté : des hamacs.

Quelques enfants du CPE fixent l'objectif en souriant au milieu de la forêt. Photo : Radio-Canada / John Sébastien Naïs

La forêt était déjà exploitée, mais pas à aussi grande échelle que maintenant, explique la directrice générale du CPE, Véronique Girard. Les filles ont eu l’idée d'acheter des hamacs et de les installer pour profiter de la forêt été comme hiver.

On regardait la forêt à côté, c’est une plantation, donc l’emplacement est idéal avec les arbres qui sont bien distancés pour mettre les hamacs , renchérit l’éducatrice Cyndie Descôteaux.

L'idée a d'abord germé dans la tête de l’éducatrice Laura Quenneville. Idéalement selon la météo, on passe toute la journée dehors , affirme-t-elle.

Des enfants mangent assis en rond en compagnie de leur institutrice dans une forêt enneigée. Photo : Radio-Canada / John Sébastien Naïs

Ces nouvelles installations sont donc l’occasion idéale pour passer beaucoup plus de temps en nature et ainsi mieux la découvrir.

Le matin, on sort vers 9h30, indique Laura Quenneville. On installe les hamacs pour dormir dehors ou pour s'amuser dedans. On dîne dans la forêt. Quand la météo est plus clémente, on revient après le dîner et on dort dans les hamacs.

Les enfants ont tout de suite adopté le concept. J’aime me balancer dans les hamacs , s’exclame l’une des jeunes.

Une communauté mobilisée

Le CPE a pu se procurer les 20 hamacs grâce à des dons provenant de la communauté de Cookshire-Eaton. C'est Patricia Fontaine, maman d'un petit garçon dans le CPE, qui en a été l'instigatrice.

Patricia Fontaine avec la directrice générale du CPE, Véronique Girard. Photo : Radio-Canada / John Sébastien Naïs

Le bien-être des enfants c’est une histoire de communauté, soutient-elle. Rapidement, mes partenaires d'affaires ont accepté à coup de 50$, 100$. Ce n'est peut-être pas grand chose pour une entreprise, mais ça a un impact important pour ce projet-là.

Le grand air est très fertile pour développer l'imagination des jeunes. Ils s'amusent, ils construisent, ils sont à la recherche de toutes sortes d'objets , se réjouit l’éducatrice Céline Lavallée.

Avec les informations de John Sébastien Naïs