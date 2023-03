Des moyens de pression des pompiers arrêtés à la suite d’une demande de Saguenay

La demande d’intervention urgente en matière de services essentiels a été déposée le 21 février au Tribunal administratif du travail, division des services essentiels. Elle visait à mettre fin aux moyens de pression dits illégaux exercés par le Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Saguenay – SCFP 7171 et les pompiers qu’il représente.

Une entente est survenue le lendemain lors d’une séance de conciliation. Elle a été approuvée le jour suivant par la juge administrative Myriam Bédard.

L’entente ordonne notamment d’arrêter d’appliquer de manière massive sur des processus de sélection de fonctions supérieures et en se désistant par la suite dans le but d’alourdir le système administratif. De plus, les pompiers à statut temporaire ne peuvent plus refuser de remplacer les chefs aux opérations. Les pompiers ne pourront plus omettre de remplir une panoplie de documents, comme des rapports journaliers et des formulaires d’inspection de véhicules.

La convention des pompiers de Saguenay est échue depuis le 31 janvier 2021.

D'autres moyens de pression utilisés

Contacté par Radio-Canada, le président du syndicat, David Girard, a refusé de commenter spécifiquement le contenu de l’entente.

Il a cependant indiqué que d’autres moyens de pression se poursuivent.

David Girard a aussi mentionné que le processus de médiation se poursuit avec des dates prévues dans les prochaines semaines.

Il a également confirmé qu’il n’y a pas eu de suite pour l’instant à la mise en demeure envoyée à la mairesse de Saguenay, Julie Dufour, concernant ses allégations à l’effet que des propos homophobes auraient été tenus par les pompiers à l’égard du directeur du Service des incendies, Carol Girard.

Pas de commentaires de Saguenay

Du côté de la Ville, autant le président de la Commission des ressources humaines, Martin Harvey, que le président de la Commission de la sécurité publique, Kevin Armstrong, ont refusé de commenter.

Les pompiers de Saguenay étaient présents en grand nombre à la séance du conseil municipal, à La Baie, le 7 février. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Soixante-et-dix pompiers s’étaient présentés à la séance du conseil municipal de Saguenay le 7 février pour dénoncer ce qu’ils estiment être un climat de travail toxique.

Les négociations achopperaient notamment sur la demande des pompiers de combler les horaires des temporaires en se basant sur l’ancienneté.

La Ville a récemment signé une nouvelle convention collective avec les cols bleus.