C'est ce qui ressort des informations qui ont été dévoilées dans le cadre d’une poursuite en diffamation de 1,6 milliard de dollars, intentée par Dominion Voting Systems contre Fox News.

L’entreprise, qui fabrique des machines enregistrant les votes lors d'élections, entend démontrer que les dirigeants de la chaîne de télévision ont tout fait pour pousser la théorie mensongère de l’élection volée afin de ne pas perdre de téléspectateurs, même s’ils savaient au plus profond d’eux-mêmes que c’était faux.

Fox News la traîtresse

Tout commence en novembre 2020, alors que l’Amérique attend avec impatience le résultat final de l’élection présidentielle. Contre toute attente, Fox News, média chouchou du Parti républicain et des partisans de Trump, donne l'Arizona à Joe Biden dans ses projections. Ce qui, mathématiquement, confirmerait sa victoire sur le président sortant.

Pour la droite, c’est un tremblement de terre, d’autant plus que Fox News est la seule de toutes les chaînes à lui donner l'Arizona. Aucune autre chaîne ne lui emboîtera le pas avant le samedi 7 novembre, date de la victoire effective de Joe Biden.

S’ensuivra une série de secousses politiques, qui, ultimement, mèneront à l’attaque contre le Capitole des États-Unis, alimentée par la théorie de l’élection volée inventée par Trump et ses partisans.

Rupert Murdoch, le grand manitou de l'entreprise Fox, a contribué, lors de sa déposition dans le cadre de la poursuite de Dominion contre son entreprise, à dévoiler des échanges de courriels entre la direction de la compagnie. Photo : Getty Images / Drew Angerer

Car fondamentalement, Joe Biden a battu Donald Trump lors de l'élection de 2020. Ceux qui croient que Trump a gagné soit se trompent, soit ont été induits en erreur ou alors ignorent volontairement les faits.

N’empêche, lorsque Fox annonce la victoire de Biden en Arizona, les trumpistes sont désemparés et dégoûtés par cette trahison du réseau de Rupert Murdoch. Résultat, ils l'abandonnent et vont voir ailleurs, du côté de chaînes d’information continue comme Newsmax et OANN, encore plus à droite. Fox News perd des plumes et tombe en troisième place, perdant son étiquette de leader parmi les chaînes d'information continue.

Les téléspectateurs de Fox qui aiment Trump refusent donc d'abandonner leur président vaincu, préférant suivre ses délires d' élection truquée plutôt que d'admettre la défaite.

Panique à bord

Au sein de la direction de Fox, c’est la panique, car moins d’audience signifie moins de revenus publicitaires. Mais les animateurs vedettes de la chaîne, eux, ont des scrupules et doutent de cette théorie de l'élection truquée colportée par Trump, mais aussi par Rudy Giuliani et Sidney Powell, avocate de l'ex-président.

Sidney Powell, avocate de Donald Trump, a échafaudé une thèse de l'élection volée grâce aux machines à voter de Dominion Voting Systems. Photo : Getty Images / Drew Angerer

Pour cette ancienne procureure, les machines de Dominion ont transformé des votes pour Donald Trump en votes pour Joe Biden. Lors d'une entrevue avec l'animateur Lou Dobbs de Fox News, elle avance une théorie selon laquelle un programme secret de la CIA appelé Hammer and Scorecard a retourné des bulletins de vote en faveur de Biden, mais cette tentative de fomenter un scandale tombe à plat.

Elle en rajoute ensuite en avançant que Dominion Voting Systems aurait exploité un algorithme spécial pour manipuler les votes en faveur du candidat démocrate.

Dans les coulisses de Fox News, ses théories font réagir. On découvrira plus tard, par exemple, que Tucker Carlson, dans des échanges avec d'autres employés, écrit : Sidney Powell ment. C'est fou. Et il n'est pas le seul à le penser, puisque sa collègue, l'animatrice Laura Ingraham, en rajoute.

« Sidney Powell est complètement folle. Personne ne voudra travailler avec elle. Idem pour Rudy Giuliani. » — Une citation de Laura Ingraham, animatrice de Fox News

Quant à Sean Hannity, l'une des têtes d'affiche des émissions de soirée et proche de Trump, il n'est pas plus convaincu : Toute cette théorie que Sidney mettait en avant, je n'y ai pas cru une seule seconde.

Pourtant, le réseau de Murdoch va devenir accro à cette drogue du vol d’élection. Pour ne pas décevoir davantage leurs téléspectateurs, ces ténors du réseau vont tenter de stopper l'hémorragie en faisant mousser cette théorie loufoque et en invitant en onde des personnages comme Rudy Giuliani, ex-maire de New York proche de Trump et partisan de cette thèse, ainsi que Sidney Powell, avocate du président défait.

Leurs émissions serviront ainsi à alimenter la thèse d'une attaque sans précédent contre l’intégrité du système électoral démocratique américain et celle du présumé rôle néfaste de ces fameuses machines utilisées pour enregistrer et comptabiliser les votes des électeurs, fabriquées par Dominion Voting Systems.

Laura Ingraham, animatrice de Fox News, lors de son passage à CPAC en fin de semaine, un rassemblement de la droite conservatrice où la théorie de l'élection volée de 2020 en a mené large. Photo : Getty Images / Chip Somodevilla

Des preuves de ce qu’ils avancent? Aucune! La mascarade va durer des semaines, allant de recours en recours devant des tribunaux, parfois présidés par des juges républicains, avec cependant toujours la même réponse : il n’y a aucune preuve de fraude massive telle que défendue par Donald Trump et… le réseau Fox News.

Une poursuite qui dévoile bien des secrets

Ces attaques décident Dominion Voting Systems à poursuivre la chaîne d'information câblée et sa société mère, détenue par Murdoch, Fox Corp, pour un montant de 1,6 milliard de dollars. Il lui faut répliquer à ces affirmations répétées selon lesquelles elle aurait truqué ses machines dans le cadre d'une conspiration visant à voler l'élection à Donald Trump.

Cette fameuse poursuite a permis de lever le voile sur les coulisses des décisions de la direction de Fox News concernant ce mensonge de l’élection volée. Les révélations étonnantes contenues dans les dossiers juridiques de Dominion sont étayées par des courriels internes, des témoignages sous serment et des messages textes des dirigeants et animateurs de Fox News.

Des échanges de courriels entre des animateurs de Fox News comme Tucker Carlson lèvent le voile sur les coulisses de l'entreprise quant à la publicisation de la théorie de l'élection volée de 2020. Photo : Getty Images / Jason Koerner

Lorsque la journaliste de Fox Jacqui Heinrich, par exemple, vérifie en direct les faits d'un tweet de Trump, qui répétait les fabulations sur Dominion et la fraude électorale, Tucker Carlson envoie ce message texte à Sean Hannity.

« S'il vous plaît, faites-la virer... sérieusement. C'est quoi ce bordel? Je suis vraiment choqué... Il faut que ça cesse immédiatement, comme ce soir. Cela nuit de façon importante à l'entreprise. Le prix de l'action est en baisse. Ce n'est pas une blague. » — Une citation de Sean Hannity

À travers ces révélations, on apprend aussi qu’après l'élection de 2020, Murdoch avait finalement décidé d'abandonner Trump. Nous voulons faire de Trump une non-personne , a écrit le magnat par courriel à un ancien cadre de Fox, deux jours après l'insurrection du 6 janvier 2021.

Mais après l’élection de novembre 2020, Rupert Murdoch n'a pas tout à fait les coudées franches. La PDG de Fox News, Suzanne Scott, lui rappelle qu’il faut faire attention à ne pas énerver les téléspectateurs .

Nous devons les guider, ce qui n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît , a alors écrit Murdoch à son fils Lachlan, dans un autre courriel.

La plupart des têtes d'affiche de Fox News ont alimenté la propagation du mensonge de l'élection volée. Photo : Getty Images / Drew Angerer

Dans sa déposition, Rupert Murdoch a reconnu qu'il avait le pouvoir d'empêcher les avocats de Trump, Rudy Giuliani et Sidney Powell, d'apparaître sur Fox News, pour y diffuser des informations erronées sur cette présumée fraude électorale et accusé à tort Dominion d'utiliser ses machines pour manipuler les votes.

Mais lorsqu'on lui demande s'il aurait pu dire à la directrice générale de Fox News Media et aux animateurs de la chaîne : Arrêtez de mettre Rudy Giuliani à l'antenne , Murdoch répond : J'aurais pu. Mais je ne l'ai pas fait . Même si, en coulisses, lui et d'autres personnes savaient que l'équipe juridique de Trump répandait des mensonges et s'interrogeaient même sur leur bon sens, selon la déposition.

La colère de Trump

Depuis ces déclarations de Murdoch, Trump y va d’attaques débridées contre Fox News et en profite pour continuer de propager le mensonge de l’élection volée sur son réseau Truth Social.

« Rupert Murdoch devrait s'excuser auprès de ses téléspectateurs et lecteurs pour sa défense ridicule de l'élection présidentielle de 2020. Combien de formes de tricherie et de truquage doit-il voir? Il devrait également s'excuser auprès des présentateurs qui ont vu juste, et virer ceux qui se sont trompés, ou qui ont eu peur de s'exprimer (et ils étaient nombreux!). Il est temps de se débarrasser des fausses nouvelles et de dire ce qu'il en est! » — Une citation de Donald Trump

Plus de deux ans après sa défaite à l'élection présidentielle de 2020, Donald Trump continue de diffuser sa thèse mensongère de l'élection volée. Photo : afp via getty images / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Un silence éloquent

Fox a publiquement nié les accusations et s'est plaint dans des déclarations que les avocats de Dominion avaient sélectionné des citations pour construire leur dossier. Le procès en diffamation qui est prévu en avril prochain promet d’être fascinant, car il devrait mettre en évidence une culture d’entreprise où des idéologies douteuses servent à remplir les coffres d’une entreprise.

Cette crainte que certains faits dits en onde ne portent atteinte au modèle économique de la chaîne semble avoir vraiment animé une direction qui cherchait le profit à tout prix.

Parce que le procès aura bel et bien et lieu car, fait étonnant, ni Dominion ni Fox n'ont signalé un quelconque intérêt public pour un règlement à l'amiable. C'est inhabituel puisqu’en général les avocats d’entreprises médiatiques ne veulent pas prendre le risque d'une mauvaise publicité.

Une des machines de la compagnie Dominion Voting Systems, l'entreprise qui a lancé une poursuite en diffamation de 1,6 milliard de dollars contre Fox. Photo : afp via getty images / JEFF KOWALSKY

En entrevue avec The Hill, Catherine Ross, professeure de droit constitutionnel à l'Université George-Washington, spécialisée dans les questions relatives au premier amendement, estime que Fox ne semble pas avoir de défense plausible, en particulier à la lumière de ce que Dominion a découvert .

Elle ajoute qu’on peut couvrir une affaire de ce genre sans donner une tribune à des gens comme Sidney Powell. Car lorsque vous l'invitez dans votre émission, vous êtes responsable de ses mensonges si vous ne les corrigez pas en temps réel.

En tout cas, depuis quelques jours, CNN, MNSBC et autres font de ces révélations leurs choux gras. Mais qu'en est-il sur les ondes du réseau au centre de cette affaire qui risque de coûter cher à la famille Murdoch si Dominion gagne son procès? C’est le silence le plus total…