Le Parti québécois demande à Québec d’abandonner le projet Optilab

C’est par un communiqué de presse envoyé vendredi que le député péquiste des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, a demandé au gouvernement de la CAQ de revoir la gestion des laboratoires de tests. Il précise que les centres hospitaliers de la région devraient retrouver leur autonomie en matière d’analyses en laboratoire.

Le député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Alexandre Duval

De son côté, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean (CIUSSS) n’a pas voulu commenter l’enjeu. Rappelons que le laboratoire Optilab de Chicoutimi dessert les établissements du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean, du CISSS de la Côte-Nord et du Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James. Ce sont donc 17 centres de soins et hôpitaux qui passent par Chicoutimi.

Selon les hôpitaux, l’analyse d’échantillons peut prendre désormais de 24 heures à deux mois plutôt que quelques heures. Résultat : notre réseau public s’éloigne de sa mission d’offrir des services de proximité et de qualité à la population et c’est extrêmement inquiétant de constater le laxisme de la CAQ à cet effet , a réagi M. Arseneau.