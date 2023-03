Une campagne qui suscite l’engouement à Trois-Rivières

L’horticultrice Mélanie Grégoire est à l’origine de cette campagne qui se déroule pour la troisième année consécutive. Partout au Québec, des épiceries et des magasins horticoles participent à cette initiative qui vise à amasser des fonds pour la recherche en néonatalogie tout au long du mois de mars.

Chez Gauthier fleurs et jardins, 50 % de l'argent récolté sera remis à l'unité de néonatalogie de l'hôpital de Trois-Rivières. Ce financement pourrait servir à l'achat d'équipement tel que des moniteurs cardiorespiratoires et des tire-lait.

Vendredi matin, le présentoir de bébés plantes de la boutique était déjà dégarni. Danny Rheault faisait partie des clients qui sont venus au commerce spécialement pour l’occasion. La femme a accouché d'un bébé prématuré il y a plusieurs années. Et récemment, sa petite-fille s'est pointé le bout du nez bien avant la date prévue.

Ma fille a eu un enfant prématuré à 28 semaines. Là elle s’en est sortie [le bébé] est rendu à six mois. Ça a été un début très difficile, longtemps à l’hôpital , a affirmé Mme Rheault. C'est important d'encourager, parce que c'est eux autres qui l'ont sauvée à l'hôpital , a-t-elle ajouté.

Andréanne Pothier-Gauthier, mère d'un enfant prématuré qui a maintenant deux ans, tenait aussi à soutenir la cause. Elle s’est présentée à la boutique horticole avec des amies et leurs enfants, afin que tous choisissent une plante, au plus grand bonheur des petits, comme des adultes.

On est resté 26 jours en néonatalité là-bas, après on est venu faire un trois jours à Shawinigan, puis on a pu s'en venir pour Noël , a raconté Mme Pothier-Gauthier, qui a donné naissance à son enfant à l'Hôpital général juif de Montréal. C'est une belle histoire, ça a bien fini, tout va bien. Donc, on trouve ça important de venir encourager , a-t-elle renchéri.

Les bébé plantes trouvent rapidement preneurs. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Un engouement inattendu

La boutique Gauthier fleurs et jardins a reçu ses premières petites plantes le 28 février. À la fin de la journée, il ne restait plus que 50 plantes sur les 270 qui étaient disponibles en magasin le matin même.

Ça a été un peu fou, on ne s'attendait vraiment pas à cet engouement-là , a affirmé Émilie Gabias, technicienne horticole. Vendredi, le magasin a reçu un nouvel arrivage de plantes pour répondre à la demande.

L’an dernier, Gauthier fleurs et jardins avait vendu 540 bébés plantes lors de la campagne. Et tout indique que ce nombre pourrait être surpassé cette année.

Ce qu'on a reçu aujourd'hui, c'est ce qu'on devait recevoir pour tout le reste du mois. Donc, je pense que ça va être un peu révisé à la hausse nos commandes , a évoqué Mme Gabias.

En Mauricie et au Centre-du-Québec, près de 360 enfants prématurés naissent chaque année, selon l'organisme Préma-Québec. On en recense plutôt 6 000 par an dans l’ensemble du Québec.