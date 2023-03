L’opposition au Nouveau-Brunswick exige le traitement décent des travailleurs migrants

Un rapport publié récemment par des chercheurs des universités Dalhousie à Halifax et St. Thomas à Fredericton s’est penché sur l’expérience, au Nouveau-Brunswick, de 15 travailleurs migrants temporaires.

Selon les témoignages, ils auraient vécu des abus, il y aurait eu des manquements aux règles de santé et sécurité, des situations de travail dangereuses et des conditions de logement déplorables, ainsi que du racisme.

Le porte-parole libéral en matière de petites entreprises, de politiques commerciales, de croissance démographique et d’immigration, Jean-Claude D’Amours, trouve intolérable la situation décrite dans le rapport.

« Faut se poser la question : est-ce que nous, on tolérerait ça? Si la réponse est non, je pense qu’il est grand temps de commencer à prendre des mesures pour faire des corrections. » — Une citation de Jean-Claude D'Amours, député libéral d'Edmundston-Madawaska-Centre

Le député vert de Kent-Nord, Kevin Arseneau n’est pas surpris par les révélations de l’étude. Il y a aussi des travailleurs locaux qui m’ont approché pour s’assurer que j’étais au courant de la situation de certains travailleurs migrants.

« J'ai eu vent de situations semblables. Ce sont des expériences vécues, ce sont des expériences réelles, et je pense que ce qu’il faut retenir de ces études-là, c’est qu’on peut et on doit faire mieux » — Une citation de Kevin Arseneau, député vert de Kent -Nord

Lui-même a déjà soulevé, à l’Assemblée législative, des problèmes que vivent ces travailleurs migrants. La question d’accès à l’assurance maladie, j’ai soulevé cette question-là en chambre dans le passé, spécifiquement pour les travailleurs migrants.

Kevin Arseneau, député du Parti vert du Nouveau-Brunswick dans Kent-Nord. (Photo d'archives) Photo : CBC / Karissa Donkin

Des changements législatifs nécessaires

Jean-Claude D’Amours croit qu’il faudrait envisager de possibles changements législatifs, pour assurer des droits aux travailleurs migrants. Lorsqu’on regarde au niveau des normes d’emploi, c’est peut-être un des éléments qui devra être observé.

Le député libéral estime aussi qu’il faudrait peut-être revoir le rôle de Travail sécuritaire NB. Quel est, vraiment, le travail que cet organisme-là a pu faire dans le passé, et voir aussi de quelle façon il pourra faire un travail encore plus important et positif dans l’avenir.

Des changements législatifs sont extrêmement importants. Il y a aussi l’accessibilité à certains programmes. Je peux penser, entre autres, au programme d’assurance maladie , soutient Kevin Arseneau.

C’est certain que ces gens-là peuvent tomber malades. Les gens ne tombent pas malades pour le plaisir, c’est une réalité de l’humain , rajoute Jean-Claude D’Amours. Quand ces gens-là se déplacent et puis ont des membres de leurs familles avec eux — et certains de ces membres-là travaillent aussi — faut être en mesure de pouvoir supporter d’une manière ou d’une autre.

Du côté du gouvernement conservateur, à Fredericton, le ministre responsable, Trevor Holder, n’a pas voulu accorder d’entrevue à ce sujet.

Son personnel a signalé, par courriel, que le gouvernement examinait ces révélations troublantes.

Un travailleur agricole dans un champ au printemps. (Photo d'archives) Photo : Reuters / Dylan Martinez

Je ne sens aucune sensibilité au niveau du gouvernement de faire des changements , a lancé Kevin Arseneau. Mais on sait aussi qu'il a une hostilité en général envers les travailleurs, tout court. Mais ça veut pas dire qu’il faut arrêter de pousser le gouvernement dans la bonne direction.

Mêmes droits que autres travailleurs

Les députés de l’opposition, tant libérale que verte, estiment que les travailleurs migrants devraient bénéficier de droits, comme les autres travailleurs.

Que ça soit au niveau des conditions de travail, que ce soit au niveau des conditions d’hébergement, si ce qui nous a été présenté est le cas, même si ce n’est peut-être pas généralisé [...] faut se poser la question : est-ce que nous, on tolérerait ça? , soutient Jean-Claude D’Amours. Si la réponse est non, je pense qu’il est grand temps de commencer à prendre des mesures pour faire des corrections.

Jean-Claude D'Amours, député du Parti libéral du Nouveau-Brunswick dans Edmundston-Madawaska-Centre. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Quand on parle de menaces, intimidation dans les milieux de travail, on ne tolère pas ça. Il y a quand même des mesures qui doivent être prises pour s’assurer que les relations entre les employeurs et les employés soient des bonnes relations et qu’on ne menace pas [d'expulsion]. Même si on l’a fait une seule fois, c’est une fois de trop. Donc on ne menace pas les gens de déportation ou de les retourner chez eux , ajoute t-il.

Y a-t-il deux classes de travailleurs? Non. Absolument pas. Donc, c’est des droits que tous les travailleurs devraient avoir [...], incluant les travailleurs migrants , martèle Kevin Arseneau.

Dignité, dit la ministre fédérale

Par courriel, le bureau de Carla Qualtrough, la ministre fédérale de l’Emploi et du Développement de la main-d’œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, va dans le même sens. Tous les travailleurs au Canada méritent des conditions de travail sécuritaires, saines et dignes. Cela inclut les travailleurs étrangers temporaires, qui jouent un rôle essentiel au sein de la main-d'œuvre canadienne.