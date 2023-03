Depuis des mois, Ken Holland répétait qu’en raison de la masse salariale élevée des Oilers, pour chaque nouveau contrat que les Oilers allaient acquérir, un contrat devait partir.

Holland a réussi à répondre au besoin le plus criant des Oilers : s’améliorer en défense, en obtenant le défenseur Mattias Ekholm des Predators de Nashville.

Le DG a aussi pu offrir à son entraîneur Jay Woodcroft un peu plus de profondeur en attaque avec l’acquisition du joueur de centre Nick Bjugstad.

Ekholm coche plusieurs cases

Qu’ont obtenu les Oilers en faisant l’acquisition du défenseur Mattias Ekholm? Le vétéran de 32 ans vient répondre à plusieurs besoins, donc certains criants, chez les Oilers.

Premièrement, il est le défenseur défensif dont l'équipe avait tant besoin. Les Oilers n’ont jamais vraiment réussi à remplacer Adam Larsson après que celui-ci eut décidé de signer avec le Kraken de Seattle.

Ekholm n’est pas aussi robuste que pouvait l’être Larsson, mais son gabarit d’un mètre 93 et de 98 kilos (six pieds quatre pouces et 215 livres) lui permet tout de même de distribuer de bonnes mises en échec.

Mattias Ekholm a disputé un premier match avec les Oilers, mercredi face aux Maple Leafs. Photo : La Presse canadienne / JASON FRANSON

Spécialiste du jeu dans sa zone, il n’est pas flamboyant lorsqu’il se porte à l’attaque, mais il peut effectuer de bonnes premières passes et peut marquer à l’occasion.

Il peut jouer au sein des deux unités spéciales; chez les Predators, il était le deuxième défenseur le plus utilisé en infériorité numérique (derrière Ryan McDonagh) et en supériorité numérique (derrière Roman Josi).

Son arrivée à Edmonton permettra à Darnell Nurse de passer moins de temps sur la patinoire face aux meilleurs joueurs adverses, ce qui devrait se traduire par quelques bévues de moins sur la patinoire.

Vétéran de 10 saisons (il a aussi joué trois matchs en deux saisons avant d’obtenir un poste permanent) dans la LNH , il pourra être un mentor pour les jeunes défenseurs Evan Bouchard et Philip Broberg, comme l’était Duncan Keith l’an passé.

À 32 ans, il sera l’un des six joueurs des Oilers âgés de 30 ans ou plus, il devrait donc jouer un rôle important dans le vestiaire.

Avec 75 matchs d’expérience en séries éliminatoires, il devient le joueur le plus expérimenté à ce chapitre au sein des Oilers. Il a pris part aux séries éliminatoires lors de huit saisons consécutives à Nashville, atteignant même la finale de la Coupe Stanley en 2017.

Trop cher?

Même si, généralement, les supporteurs des Oilers semblent apprécier l’acquisition de Ekholm, certains se demandent si les Oilers n’ont pas payé trop cher pour le défenseur de 32 ans.

Il faut se rappeler que Ekholm n’est pas qu’un joueur de location pour terminer la saison. Il est encore sous contrat pour les trois prochaines saisons.

Même s’ils venaient de libérer trois millions de dollars sur leur masse salariale en échangeant Jesse Puljujarvi, les Oilers devaient absolument envoyer un joueur sous contrat aux Predators pour pouvoir absorber le salaire de Ekholm.

Pour lui faire de la place au sein de la formation, un défenseur devait partir, alors c’était soit Tyson Barrie, Brad Kulak, Evan Bouchard ou Cody Ceci.

Bouchard est encore jeune et n’a pas atteint son potentiel, Ceci joue bien en défense, Kulak n’est pas le joueur le plus attrayant, alors que l’apport de Barrie était surtout au niveau offensif.

Ken Holland a choisi de sacrifier l’ancien de l’Avalanche et des Maple Leafs, qui est en voie de connaître la meilleure saison de sa carrière. Il a récolté 43 points jusqu’à maintenant en 61 rencontres.

Les Oilers semblent croire qu’Evan Bouchard est prêt à jouer un plus grand rôle, notamment à être le quart-arrière du jeu de puissance de l’équipe.

C’est aussi un gros signe de confiance qu’a reçu le défenseur Vincent Desharnais. Il devient le troisième défenseur droitier de l’équipe, ce qui, en quelque sorte, confirme qu’il sera de la formation des Oilers pour tous les matchs, même si l’équipe décide de n’utiliser que six défenseurs plutôt que sept.

En plus de Barrie et de deux choix de repêchage (un choix de premier tour en 2023 et un de quatrième tour en 2024), les Oilers ont aussi envoyé le jeune Reid Schaefer à Nashville.

Le jeune originaire de la région d’Edmonton a été sélectionné au premier tour, 32e au total, lors du plus récent repêchage. Il connaît une bonne saison avec les Thunderbirds de Seattle dans la Ligue de hockey junior majeur de l’Ouest, avec une récolte de 47 points, dont 23 buts, en 44 parties.

Les Oilers échangent rarement leur choix de premier tour. La dernière fois qu’ils l’ont fait, autre que pour monter ou descendre au premier tour en inversant leur choix avec une autre formation, c’était en 2006, pour faire l’acquisition du gardien Dwayne Roloson.

En 2008, les Oilers n’avaient pas leur propre choix de premier tour, car celui-ci a été envoyé aux Ducks à titre de compensation quand Dustin Penner a signé une offre hostile avec les Oilers. Edmonton avait tout de même un choix de premier tour, celui des Ducks acquis dans la transaction envoyant Chris Pronger à Anaheim.

S’ils ne font pas l’acquisition d’un premier choix, ce sera donc la première fois en 17 ans que les Oilers ne parleront pas au premier tour du repêchage.

Bjugstad en renfort

L’acquisition de Nick Bjugstad des Coyotes de l’Arizona n’a pas pour but de révolutionner l’attaque des Oilers. Elle vise plutôt à donner plus de profondeur à l’équipe.

Bjugstad est un joueur de centre droitier. Avant son arrivée, Derek Ryan était le seul droitier qui pouvait prendre part à des mises en jeu.

Nick Bjugstad est passé des Coyotes aux Oilers. Photo : Getty Images / Harry How

Bjugstad est un ancien choix de premier tour en 2010 (19e au total). Il a connu des saisons de 16, 24, 15 et 19 buts avec les Panthers en début de carrière.

Il est devenu un joueur plus défensif, mais a tout de même inscrit 13 buts et ajouté 10 aides pour 23 points en 59 parties.

Avec les Coyotes, il était le quatrième attaquant le plus utilisé en moyenne par match, l’attaquant le plus utilisé en infériorité numérique et le joueur le plus utilisé dans le cercle des mises en jeu.

À Edmonton, il aura beaucoup moins de responsabilités. On pourrait le voir à l’occasion à l’aile au sein d’un des deux premiers trios, mais on le verra surtout au sein du troisième ou du quatrième trio et lors des infériorités numériques.

Les Oilers n’ont eu qu’à donner un choix de troisième tour aux Coyotes, qui en plus, continuent de payer 50 % du salaire annuel de Bjugstad.

Nouveau départ pour Jesse Puljujarvi

L’époque Jesse Puljujarvi à Edmonton a pris fin mercredi quand les Oilers l’ont envoyé en Caroline, un geste qui avait pour but de libérer de l’espace sur la masse salariale de l’équipe.

Sans parler d’un échec monumental, force est d’admettre que le grand Finlandais n’a pas répondu aux attentes de l’équipe qui l’a sélectionné au quatrième rang lors du repêchage de 2016.

Les Oilers sont en partie responsables de la situation, car ils n’ont pas suffisamment bien encadré l’attaquant après l’avoir repêché.

À son arrivée en Amérique du Nord, Puljujarvi ne parlait presque pas anglais. L’équipe aurait alors dû lui fournir immédiatement un professeur d’anglais, on a plutôt attendu deux ans avant de le faire.

S’il avait mieux parlé anglais, son intégration dans l’équipe se serait sans doute mieux passée.

Jesse Puljujarvi a été le choix de premier tour des Oilers en 2016. Photo : Getty Images / Bruce Bennett

Puljujarvi n’aurait pas dû amorcer la saison dans la LNH quand il n’était âgé que de 18 ans. Les Oilers l’ont lancé trop rapidement dans la mêlée, créant ainsi des attentes irréalistes envers lui. Parce qu’il a joué en Europe plutôt qu’en Amérique du Nord, il pouvait jouer d'abord dans la Ligue américaine.

Les Oilers ont attendu à la mi-saison avant de finalement l’envoyer à Bakersfield. En 39 matchs avec les Condors, il a récolté 28 points, alors qu’il n’avait amassé que 8 points en 28 parties avec les Oilers. Il aurait eu tout avantage à connaître du succès dans la Ligue américaine avant d’amorcer sa carrière dans la LNH .

Après trois saisons en Amérique du Nord, il a décidé de retourner chez lui pour jouer au sein de la première ligue finlandaise.

Il a eu du succès en Finlande et, à son retour avec les Oilers, il jouait avec beaucoup plus de confiance. Après deux bonnes saisons où il a inscrit 15 et 14 buts, il connaît une campagne difficile, alors qu’il n’a récolté que 14 points en 58 matchs jusqu’à maintenant.

Puljujarvi a adapté son style de jeu avec les Oilers. Utilisé plus souvent au sein des troisième et quatrième trios, il a adopté un style plus robuste et un peu plus défensif.

Même s’il n’a pas répondu aux attentes, le Finlandais était très apprécié des amateurs de hockey d’Edmonton qui l’ont surnommé Bison King, après qu’une photo de lui avec un bison est devenue virale.

Beaucoup aurait aimé voir Puljujarvi connaître du succès à Edmonton et nombreux sont aussi ceux qui souhaitent que sa carrière prenne un nouvel élan avec les Hurricanes.

Maintenant les séries éliminatoires

Maintenant, les Oilers n’ont plus qu’à confirmer leur place en séries éliminatoires. Le classement est extrêmement serré dans la division Pacifique, seulement quatre points séparent la première de la quatrième position.

Les Golden Knights et les Kings ont 78 points alors que le Kraken et les Oilers en ont 74. Les Flames sont toujours dans la course avec 67 points, mais se sont un peu tirés dans le pied avec seulement trois victoires à leurs 12 derniers matchs.

L’équipe qui terminera au quatrième rang dans la division sera vraisemblablement une des deux équipes repêchées pour les séries éliminatoires.

Les Oilers aimeraient cependant terminer premiers ou deuxièmes dans la division, ce qui confirmerait à l’équipe l’avantage de la patinoire durant le premier tour des séries.