Le premier ministre Justin Trudeau s'est dit « choqué » qu'une entreprise se targue de la modification de sa licence de Santé Canada pour lui permettrait de produire et de vendre de la cocaïne .

Justin Trudeau a indiqué, vendredi, que le gouvernement fédéral discutait avec l’entreprise Adastra Labs, de Langley, en Colombie-Britannique, afin de changer le libellé de ses communiqués de presse pour éviter tout malentendu à l'avenir.

L'entreprise avait indiqué, jeudi, qu'elle cherchait des moyens d'intégrer la cocaïne dans son plan d'affaires. Justin Trudeau a assuré qu'il n'était pas question de permettre à des compagnies de vendre ces drogues sur le marché.

« Ce n'est pas quelque chose qu'on cautionne en tant que pays. » — Une citation de Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Une autre entreprise de la Colombie-Britannique, Sunshine Earth Labs, a aussi affirmé récemment qu'elle était désormais autorisée à produire, vendre et distribuer de la cocaïne et de l'ecstasy, bien que Santé Canada affirme qu'elle ne peut pas vendre ces drogues illégales au grand public.

L’entreprise de biosciences de Victoria qui vise à apporter un approvisionnement plus sûr en drogues sur le marché mondial , soutient qu'elle a obtenu, l'année dernière, une modification de sa licence de distributeur relative aux drogues et substances contrôlées afin d'inclure l'ecstasy et la cocaïne.

Un mauvais travail de communication , dit Ottawa

Le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, a affirmé, vendredi matin, que l’entreprise Adastra Labs a fait un mauvais travail de communication et que la situation sera corrigée.

Ma collègue, la ministre [de la Santé mentale et des Dépendances, Carolyn Bennett] travaille sur le dossier pour que cette confusion [...] soit rapidement corrigée et pour que les gens sachent exactement que cette compagnie n’a d’aucune manière le droit de commercialiser la cocaïne , a-t-il précisé lors d’une entrevue sur les ondes de l’émission Phare Ouest.

Dans une déclaration écrite, le ministère de la Santé précise qu'il examine attentivement les demandes pour s'assurer que les titulaires de licence respectent toutes les politiques existantes en matière de santé et de sécurité publiques.

Santé Canada affirme que la licence d'Adastra Labs a été délivrée uniquement à des fins scientifiques et médicales , et que les titulaires de permis ne peuvent vendre ces substances qu'à des personnes autorisées à les posséder.

Santé Canada a contacté l'entreprise pour réitérer les paramètres très étroits de sa licence , indique le ministère. Si les exigences strictes ne sont pas respectées, Santé Canada n'hésitera pas à prendre des mesures, qui peuvent inclure la révocation de la licence.

La controverse a éclaté après qu'Adastra Labs a annoncé, le 17 février, que Santé Canada avait accepté de modifier sa licence afin de lui permettre de produire, vendre et distribuer de la cocaïne.

C'est vrai que Santé Canada permet à certaines compagnies pharmaceutiques, pour des besoins de recherche et des besoins médicaux extrêmement limités, l'utilisation de ce produit-là , a indiqué Justin Trudeau vendredi. Mais il n'y a aucune intention, il n'y a aucune permission de vendre ça sur le marché et de partager ça avec les Canadiens.

Stupéfaction en Colombie-Britannique

Le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, a déclaré jeudi qu'il était stupéfait par cette nouvelle. Il a indiqué que son gouvernement n'avait été ni avisé ni consulté par Santé Canada.

David Eby a assuré que cette licence ne faisait pas partie [du] plan provincial , faisant référence aux efforts actuels du gouvernement pour endiguer les morts par surdose.

La politique de décriminalisation des drogues en Colombie-Britannique, entrée en vigueur le 31 janvier, permet aux personnes de 18 ans et plus de posséder jusqu'à 2,5 grammes d'opioïdes, de cocaïne, de méthamphétamine et d'ecstasy sans être poursuivies au criminel.

Adastra Labs clarifie ses propos

En réponse à la controverse, Adastra Labs a tenu à clarifier certaines informations relatives à l'approbation de Santé Canada contenues dans un communiqué du 22 février 2023.

Dans un communiqué publié vendredi sur son site web, l'entreprise écrit que la licence qui lui a été délivrée ne l'autorise pas à vendre des feuilles de coca, de la psilocybine ou de la cocaïne au grand public. En ce qui concerne la cocaïne [...] Adastra Labs n'est autorisée à [en] vendre qu'à d'autres distributeurs agréés dont la licence mentionne la cocaïne, notamment les pharmaciens, les praticiens, les hôpitaux ou les titulaires d'une exemption [...] à des fins de recherche, conformément à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances .

La société précise qu’elle n'entreprend actuellement aucune activité avec de la cocaïne en vertu de sa licence de distributeur et qu’elle ne procédera qu’à des activités légalement autorisées et après consultation des gouvernements provinciaux concernés.