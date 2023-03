Approvisionner les gens de Saint-Hilaire en eau potable pourrait coûter 3 fois plus cher

Depuis février 2020, les citoyens de l’ancien village de Saint-Hilaire vivent sans eau potable.

Un avis d’ébullition est mis en place par le ministère de la Santé depuis ce moment. Les citoyens du quartier de Saint-Hilaire se font livrer des gallons d’eau toutes les semaines.

Le maire de Haut-Madawaska, Jean-Pierre Ouellet, explique que même si la bonne quantité d’eau a été trouvée grâce au forage exploratoire, il faut la nettoyer pour la rendre potable.

D’après les analyses, on retrouve dans cette eau de hauts taux de fer et de manganèse, qui ne respectent pas les normes des ministères de l’Environnement et de la Santé du Nouveau-Brunswick.

Il faudra donc investir un montant supplémentaire.

Trois puits ont été creusés depuis le début du projet et un seul contient une quantité d'eau suffisante. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Mathilde Pineault

Les gouvernements fédéral et provincial ont donné une somme d’argent pour aider l’avancement du forage exploratoire qui a commencé en mai 2021.

Après ce revirement de situation, les deux paliers gouvernementaux devront dépenser davantage, tout comme la municipalité.

Au total, le projet était estimé à 1,2 million de dollars. Maintenant, il est évalué à plus de 4 millions de dollars.

Le gouvernement fédéral accordait 44 % du montant de départ, 33 % provenait de la province et 27 % de la municipalité.

« Au début, la contribution de la municipalité était d’environ 320 000 $. Maintenant, on est rendu à plus d’un million de dollars. » — Une citation de Jean-Pierre Ouellet, maire de Haut-Madawaska

Jean-Pierre Ouellet confirme qu’une demande a été envoyée pour augmenter ces montants de financement. Il affirme qu’ils ont des échos quand même positifs .

Le maire de la municipalité de Haut-Madawaska espère entreprendre les travaux au printemps pour être en mesure de fournir de l’eau potable le plus vite possible .

Une facture plus ou moins élevée pour les citoyens

Malgré l'augmentation de la facture des travaux pour obtenir de l’eau potable, Jean-Pierre Ouellet souhaite rassurer les citoyens en expliquant que ce montant sera plus ou moins élevé sur la leur.

La municipalité de Haut-Madawaska avait investi 320 000$ dans le projet de forage exploratoire. Sur la photo, le maire Jean-Pierre Ouellet. Photo : Radio-Canada / Mathilde Pineault

Si quelqu'un aujourd’hui se loge une maison à l'extérieur des limites municipales, le fait de creuser un puits individuel, d’avoir une fausse sceptique et avoir un champ d’épuration, on parle d’un investissement d’à peu près 30 000 $. Alors ce montant, financé sur une période de trente ans, ça veut dire que les citoyens doivent payer environ 1000 $ par année , explique le maire.

Il reste que l’augmentation que ça va causer aux citoyens est encore en dessous de ce que ça coûte à des gens qui se logent à l’extérieur des municipalités , dit-il.