Des municipalités encadreront la location à court terme malgré des changements provinciaux

Dans la foulée du changement de loi provinciale, chaque municipalité avait en effet l’option d’adopter sa propre réglementation pour encadrer la location à court terme. En Estrie, Sainte-Catherine-de-Hatley, Orford et Bromont ont notamment sondé leurs citoyens et adopté de tels règlements.

À Magog également, la location à court terme restera interdite dans la plupart des résidences principales de la municipalité.

C’était vraiment une demande de citoyens qui disaient : "nous, on a déjà eu dans le voisinage des gens qui ont loué leur résidence principale et on a déjà eu des nuisances." On a quand même une ville où il y a des bords de l’eau, ça peut être attractif. On a écouté les citoyens qui disaient "On aimerait garder le statu quo" , explique la mairesse Nathalie Pelletier.

Une minorité a adopté leur règlement

L'Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités (FQM) ne savent pas encore combien des quelque 1100 municipalités de la province ont adopté leur propre réglementation, mais elles représenteraient une minorité.

Le maire de Sainte-Catherine-de-Hatley, qui est aussi président de la FQM , a des inquiétudes quant à la compréhension des règles par les citoyens.

Étant donné que toutes les municipalités vont avoir des règlements complètement différents, il faut voir de quelle façon les gens vont le comprendre, parce que là, il y a un risque que les gens voient une opportunité d'affaires, mais qui ne correspond pas au zonage et à toutes les accréditations dont ils ont besoin dans le dossier , s’inquiète Jacques Demers.

Rappelons que la nouvelle loi provinciale s'applique seulement aux résidences principales et non aux résidences secondaires.

Jacques Demers affirme que plusieurs municipalités doivent se prononcer la semaine prochaine lors de leur conseil municipal. À partir de là, on va avoir une meilleure idée , ajoute-t-il.

Avec les informations de Marie-Hélène Rousseau