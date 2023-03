Vers la fin du regroupement commercial du Petit Maghreb?

Un peu plus d’un an après sa création, ce pourrait déjà être la fin de l’association commerciale du Petit Maghreb. Des commerçants qui ont pignon sur rue le long de la rue Jean-Talon Est, entre les boulevards Saint-Michel et Pie-IX, à Montréal, demandent la dissolution de cette nouvelle société de développement.

Regarde, il n’y a personne. Pierre Antoine Gustave est assis au fond de son salon de coiffure vide. Il n’y a que le bruit de la télévision pour briser le silence.

C’est très difficile en ce moment , laisse tomber le propriétaire du salon ConGusto. Après les difficiles années pandémiques, ce sont les travaux du SRB Pie-IX qui ralentissent l'achalandage, estime Pierre Antoine Gustave. Ça et le manque de stationnement.

En septembre 2021, la centaine de commerçants du quartier Petit Maghreb ont accepté de s’associer pour former une société de développement commercial (SDC), notamment afin de parler d’une même voix devant les conseillers municipaux. Ils croyaient ainsi faire valoir leurs revendications et, peut-être, améliorer l’état de leurs finances.

Depuis, rien , estime le traducteur Mufieddine Fakhreddine, qui a pignon sur rue dans le quartier.

« On a consulté un conseiller qui représentait la Ville de Montréal et il nous a parlé de 5 à 10 ans d’attente avant de voir des résultats concrets. On n’est pas vraiment intéressés à attendre si longtemps pour avoir de bons services. » — Une citation de Mufieddine Fakhreddine, traducteur qui vit dans le quartier

La cotisation annuelle, d’un peu plus de 400 $, est jugée trop élevée par plusieurs commerçants. Le 7 février dernier, une soixantaine d’entre eux ont signé une pétition pour demander la dissolution de leur SDC .

Une affiche du Petit Maghreb attend les visiteurs du commerce de Toufik Lallouche. Photo : Radio-Canada / Rose St-Pierre

Le président de la SDC , Toufik Lallouche, promet de faire une tournée de ses voisins pour les convaincre de rester membres. Lui-même propriétaire de deux commerces dans le quartier, il affiche fièrement les couleurs du Petit Maghreb sur la façade de sa boutique.

« On avait un bon écho au début, c’est pourquoi on a réussi à fonder notre SDC Petit Maghreb. Mais on est arrivés au point où quelques commerçants sont contre. Le facteur de division principal, c’est l’argent. Il y a beaucoup de commerçants qui n'ont pas compris qu’on cotise pour nous, pour le quartier. » — Une citation de Toufik Lallouche, président de la SDC du Petit Maghreb

De nouvelles divisions

Les commerçants du Petit Maghreb, au coeur du quartier Saint-Michel, discutent de la création d’une société de développement commercial depuis une dizaine d’années. En 2008, une association avait été fondée, avant d'être dissoute trois ans plus tard.

J’espère que celle-ci sera la bonne , affirme Toufik Lallouche, qui juge que plus d’éducation et de sensibilisation sont nécessaires.

La présidente du conseil d’administration de l’Association des sociétés de développement commercial de Montréal, Tasha Morizio, s’étonne de cette deuxième tentative de dissolution.

« Il y a toujours des mécontents dans les SDC, mais il faut réaliser que l’argent des cotisations est bonifié par des subventions. Grâce à ce 400 $, on va voir une promotion territoriale de 30 000 $ à 40 000 $. » — Une citation de Tasha Morizio, présidente du C. A. de l'Association des sociétés de développement commercial de Montréal

Il faut nous expliquer clairement les choses, nous mettre en confiance , estime pour sa part Ismain, propriétaire de la pâtisserie Les trésors sucrés. Ils disent que c’est nouveau, que ça prendra plus de temps, alors on attend. Mais d’ici là, on doit payer les loyers.

Ce sont d’ailleurs les loyers modiques qui ont attiré les petits commerçants maghrébins dans le secteur en 1990.

La précarité financière pourrait avoir raison de leur nouvelle association commerciale. Au moins 22 commerçants devront signer le registre à l'Aréna St-Michel, le 23 mars prochain, pour qu’un référendum sur la question ait lieu.