Le Festi-Plage de Cap-d’Espoir dévoile sa 17e programmation

Le président de l’événement, Ghislain Pitre, affirme que le Festi-Plage crée une programmation avec les artistes qui sont disponibles. On regarde qui est libre et on négocie avec ces artistes-là, explique M. Pitre. Si on s’entend sur le plan financier, il n'y a pas de problème. La programmation exclusivement masculine de l’année dernière était le fruit du hasard, soutient-il.

Ghislain Pitre souligne que le festival consacre 25 % de plus de fonds cette année pour s’offrir des artistes connus. Environ 350 000 dollars, soit plus du tiers du budget total de l'événement, sont accaparés par la programmation. Nos clients s’attendent à des gros noms. Ils veulent participer à un événement festif et danser sur la plage , affirme-t-il.

L'humoriste gaspésien P-A Méthot sera de retour pour une deuxième année de suite. Il animera une soirée rock avec une pléiade d'artistes tels que Martin Deschamps et Daniel Boucher.

Les concerts d’ouverture seront assurés par la jeune chanteuse et influenceuse Alicia Moffet, suivie de Roxane Bruneau, qui a remporté en 2022 le Félix de l’interprète féminine de l’année.

Le groupe rock Simple Plan clôturera l’événement le samedi soir.

Des allégations d’intoxications potentielles avaient enflammé les réseaux sociaux l’an dernier. M. Pitre ne croit pas qu’elles ont entaché la réputation du festival. On est en contact avec la Sûreté du Québec, on est une bonne équipe et on apporte les correctifs nécessaires au besoin, mais on peut assurer les gens qu’il n’y a aucun danger à aller au Festi-Plage de Cap-d’Espoir.

Ghislain Pitre affirme qu’il a déjà beaucoup de billets vendus , même si la vente est ouverte seulement depuis une journée.

Le Festi-Plage de Cap-d'Espoir aura lieu cette année du 26 au 29 juillet.