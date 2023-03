Plus d’études sont nécessaires pour connaître les effets du glyphosate, croit une experte

Plus tôt cette semaine, le neurologue Alier Marrero a lancé un appel à la santé publique du Canada et du Nouveau-Brunswick pour que soient menées des études environnementales sur l’effet de neurotoxines comme le glyphosate sur le cerveau.

Dans une lettre, il explique avoir mené des tests dont les résultats indiquent des signes évidents d’exposition au glyphosate et à d’autres herbicides chez une proportion inattendue de patients .

Radio-Canada n’a pas été en mesure de consulter ces résultats ou de les comparer aux valeurs normales retrouvées dans la population.

Le neurologue Alier Marrero, lors d'une entrevue. Photo : Radio-Canada

Rappelons qu’il s’agit du même neurologue qui a alerté les autorités au sujet d'un potentiel syndrome neurologique de cause inconnue, qui touchait surtout des patients du Nouveau-Brunswick.

Un comité d’experts indépendants a finalement décrété à l'unanimité que cette maladie n’existait pas et que les symptômes cliniques de 48 patients étaient attribuables à d'autres causes.

Plus d’études sont nécessaires

Céline Surette, professeure au département de chimie et biochimie de l’Université de Moncton, croit qu’il faut absolument pousser plus loin la recherche pour bien comprendre les risques de l'utilisation du glyphosate.

Le glyphosate, on voit de plus en plus d’études sortir autour d’autres types d’effets sur la santé, notamment autour du microbiome intestinal , dit-elle.

Elle précise que des études scientifiques montrent que le microbiome est vraiment important à la santé neurologique aussi .

On sait que les microbiomes peuvent être affectés par des contaminants, donc on peut imaginer que si on affecte notre microbiome par des contaminants, ça peut aussi avoir des liens avec les désordres neurologiques, donc je pense que ça se tient scientifiquement comme hypothèse et il y a de plus en plus d’études qui vont dans ce sens-là , ajoute Céline Surette.

Faire preuve de prudence

Céline Surette explique que dans une étude faite par l’Agence canadienne d’inspection des aliments, des résidus de glyphosate ont été découverts dans des céréales, par exemple.

Céline Surette, professeure au département de chimie et biochimie de l'Université de Moncton, en entrevue le 12 janvier. Photo : Radio-Canada

Elle ajoute que d'autres études ont clairement démontré que des individus habitant près d’une région agricole avaient des résidus de pesticides dans leurs corps, dont le glyphosate.

Cependant, un bémol s’impose.

On a tous nos facteurs de vulnérabilité, on a tous des prédispositions, c’est pas tout le monde qui est exposé à un contaminant qui va devenir malade , précise-t-elle.

« Ça demande de pousser plus loin les études. Donc on voit les corrélations, on ne voit pas nécessairement les causes à effet encore. » — Une citation de Céline Surette, professeure au département de chimie et biochimie, Université de Moncton

Pour Céline Surette, il est donc essentiel de comprendre l’impact d’un contaminant largement utilisé comme le glyphosate sur les effets potentiels sur la santé et sur l’environnement, car les premières études suscitent déjà des préoccupations.

Il y a encore beaucoup beaucoup de recherches qui sont à faire pour bien comprendre les impacts du glyphosate, même quand on parle de cancer. Donc aussitôt qu'on parle d’autres maladies, il y a tout à faire, on est au début de cette recherche-là malheureusement, alors que le glyphosate est quand même le pesticide le plus utilisé sur la planète.

Le ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick, Bruce Fitch, dit avoir pris connaissance de la lettre du Dr Alier Marrero et réitère sa confiance envers les conclusions du groupe d’experts.

Il ne se dit pas inquiet pour le moment et affirme que la question sera étudiée pour voir si quelque chose en sort .

La santé publique provinciale dit qu’elle examinera la lettre et assurera un suivi si elle le juge nécessaire.

D’après le reportage d’Alix Villeneuve