Des gens motivés à bloc pour la venue des Jeux du Québec en 2025 à Trois-Rivières

À commencer par le président du conseil d’administration, Martin Leblanc. C’est parti, on est bien campé. On commence à travailler sérieusement pour l’été 2025.

Le comité de transition qui a succédé au comité de candidature a terminé son mandat, c’est-à-dire celui de démarrer l’organisme à but non lucratif (OBNL), d’établir la gouvernance, les règlements, de former un conseil d’administration et de nommer une direction générale. Il a fixé son choix sur Carolyne Beaudry, qui compte plus de 25 ans en gestion et en communication. Elle s'est présentée avec une préparation extraordinaire, elle était emballée , raconte Martin Leblanc.

Carolyne Beaudry, directrice générale de la 59e Finale des Jeux du Québec à Trois-Rivières Photo : Jeux du Québec Trois-Rivières 2025

Il ne faut que quelques secondes de conversation avec la nouvelle directrice générale pour constater son empressement à mener à bon port l’organisation des Jeux du Québec. Le plus vibrant, c’est de constituer une belle équipe et de travailler ensemble, toute la communauté pour créer des souvenirs impérissables pour ces jeunes.

Elle se dit très sensible à l’importance de cet événement pour eux. Pour eux c’est marquant, c’est peut-être la plus haute compétition qu’ils vont faire dans leur vie. Ce sont des souvenirs qu’ils vont emmener avec eux à l’âge adulte. C’est quelque chose de gratifiant pour nous d’être témoins de tout ça.

Elle croit que ce grand rendez-vous du sport apportera beaucoup sur le plan humain, social et économique à la Ville. Je souhaite que les gens tombent en amour avec Trois-Rivières , ajoute-t-elle.

Direction Rivière-du-Loup

Une délégation trifluvienne se rend à Rivière-du-Loup pour la 56e Finale des Jeux du Québec qui a lieu jusqu’au 11 mars. On s'intéresse aux jeunes, on va aller poser des questions à plein de gens, des partenaires. [On veut] sentir un peu plus leur motivation, leur vibration , dit Carolyne Beaudry.

Martin Leblanc abonde dans le même sens. On va être à Rimouski cet été et ce sera plus comparable à Trois-Rivières en 2025. Rappelons que Trois-Rivières accueillera les Jeux d’été également.

Les deux dirigeants ont bon espoir de pouvoir compter sur l’implication citoyenne pour le bon déroulement de l’événement. Il y a déjà un bassin très impliqué à Trois-Rivières , fait valoir la directrice générale. On a des idées pour mobiliser les différents secteurs de la ville. On a du travail de terrain, mais on commence , mentionne pour sa part le président, en prenant soin d’ajouter que l’organisation a deux ans et demi pour bien se préparer.

D'après des entrevues réalisées aux émissions En direct et Toujours le matin