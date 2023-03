Winnipeg veut éliminer le stationnement dans la rue Marion et ajouter une piste cyclable

Le chef de projet de travaux publics de Winnipeg, Damir Muhurdarevic, assure que les voies dédiées aux voitures ne seront pas réduites. Nous voulons rendre l’espace plus mixte pour satisfaire tout le monde , explique-t-il.

Il justifie ce projet par le besoin de rendre la rue Marion et les rues adjacentes plus sécuritaires. Je ne dirais pas que c’est dangereux, mais le croisement de Marion et Archibald est un des croisements avec le plus de collisions en ville, selon nos données.

Le croisement avec l’avenue Goulet est aussi à risque, d'après Damir Muhurdarevic.

Selon les statistiques de la ville, près de 95 % des accidents à Winnipeg se passent à des intersections. La vitesse aussi est un facteur de risque d’accident de la route, mais aucune réduction de la limite de vitesse n’est prévue dans le nouvel aménagement.

La rue « complète »

L’objectif de la Ville est de créer une rue complète , qui permet de s’y déplacer en sécurité tant en voiture qu’à pied ou à vélo, définit le document de présentation du plan de réaménagement.

Ce projet a commencé en 2019 et les idées de réaménagement ont été proposées lors d'une consultation auprès des habitants des quartiers concernés, au cours de la deuxième phase du projet.

La phase actuelle continuera jusqu’à la fin du printemps. La Ville propose un sondage  (Nouvelle fenêtre) pour donner la possibilité aux Winnipégois de s’exprimer et de proposer des améliorations au plan de réaménagement.

Pour le moment, Damir Muhurdarevic explique qu’il n’existe pas d’estimation du coût du réaménagement, puisque le projet en est encore aux étapes préliminaires.

Le plan final sera présenté au conseil municipal de Winnipeg cet automne.