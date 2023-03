La demande pour des stationnements explose à l’aéroport de Québec

L’aéroport international Jean-Lesage offrait déjà plusieurs milliers de cases de stationnement aux visiteurs. Toutefois, devant l’ampleur de la demande, des centaines d’espaces supplémentaires ont été aménagés.

On a ajouté environ 30 % d’espace. On a utilisé des terrains qui ne servaient pas. Il a fallu les convertir dans les quatre derniers mois. On a également aménagé un stationnement sur le tablier où on peut stationner habituellement les aéronefs , explique le vice-président du développement des affaires et des technologies de l’aéroport, Marc-André Bédard.

Modulation des tarifs

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette explosion de la demande. En juillet 2020, l’administration aéroportuaire a annoncé qu’elle hausserait les tarifs de stationnement à la journée, tout en réduisant les coûts à la semaine pour les espaces extérieurs.

Ça a tellement fonctionné qu'aujourd'hui, on manque un peu de stationnement. On dirait qu’en sortant de pandémie, les habitudes des passagers ont changé. On est en train de récolter des données pour comprendre ce qu'il se passe dans le marché , mentionne Marc-André Bédard.

Un taxi à l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Alexandra Duval

Moins de taxis

Comme bien d’autres villes, Québec a été frappée par une pénurie de taxis durant la pandémie. La situation se résorbe peu à peu, assure l’administration aéroportuaire. Toutefois, cette réduction du nombre de taxis disponibles a causé beaucoup d’attente et de frustrations et peut avoir contribué à l’utilisation de la voiture personnelle.

Le parcours 76, mis en service en 2019 par le Réseau de transport de la capitale (RTC) pour desservir l’aéroport fonctionne bien, mais ne couvre pas tous les besoins.

Ça fonctionne bien. Est-ce que c’est suffisant quand on a un vol de 300 passagers qui atterrit avec des touristes qui veulent aller un peu partout en ville? Non. Ça prend une multitude de moyens , souligne Marc-André Bédard.

Le parcours 76 relie l’aéroport de Québec aux gares d'autocars et de trains de Sainte-Foy. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

À l'aube de la relâche

Durant la période de la semaine de relâche, du 24 février au 5 mars, plus de 30 000 passagers s’envoleront de Québec pour des destinations vacances.

On retourne à des chiffres prépandémiques et même dans certains cas un peu plus grands. La semaine de relâche, qui a toujours été une grosse période, va en être une cette année également , mentionne Marc-André Bédard.

L’administration aéroportuaire souligne que ces nouveaux stationnements constituent une solution temporaire. D’autres possibilités devront être développées pour améliorer la desserte de l’aéroport, d’autant plus que davantage de vols seront offerts à compter de cet été à partir de Québec.