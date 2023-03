Semaine de relâche : que faire dans la région?

Bulle d’air au cœur de l’année scolaire, la semaine de relâche est de retour dès le 6 mars en Outaouais et à partir du 13 mars du côté d’Ottawa. Si vous n’avez pas prévu de camp ou d'autres projets pour occuper enfants et adolescents momentanément privés d’école, pas de panique! Voici quelques idées d’activités à faire dans la région, en plein air ou au chaud.

En Outaouais

Une sortie au musée

Au Musée canadien de l’histoire (MCH), deux expositions inaugurées à l’automne dernier se poursuivent.

Pour les plus petits – et leurs parents nostalgiques – l’exposition De Pépinot à La Pat’Patrouille – Notre enfance télévisuelle revisite 70 ans d’émissions jeunesse du petit écran canadien, de Passe-Partout à Watatatow, en passant par Bobino, Toc Toc Toc, ou encore Théodore le remorqueur. L’occasion de toucher du doigt l’évolution (et la magie) de la petite lucarne.

Les enfants plus âgés pourront se laisser séduire par les objets surprenants présentés dans le cadre de l’exposition Inattendu! Trésors surprenants de Bibliothèque et Archives Canada. Messages codés, carte au trésor ou encore objets disparus... 36 artefacts sont classés selon trois thématiques : Merveilles, Secrets et Mystères.

Marcher dans la neige sur les pas d’animaux

Dernier week-end pour profiter de l'activité En raquettes, sur la trace des animaux. La randonnée convie parents et enfants de huit ans et plus, à arpenter le sentier 60 du parc de la Gatineau. Tout au long de cette balade d’environ deux heures, le groupe apprend à observer les traces dans la neige, à les associer aux animaux qui peuplent le parc et à comprendre quelles stratégies ont été développées pour s’adapter aux conditions hivernales.

Les places étant limitées, il convient de s’inscrire au préalable sur le site de la Commission de la capitale nationale (CCN). À noter que les raquettes sont fournies si besoin et que les compagnons à quatre pattes ne sont pas les bienvenus sur les sentiers de raquettes.

Samedi 11 mars (en anglais à 10 h 30, en français à 13 h 30)

Dimanche 12 mars (en français à 10 h 30, en anglais à 13 h 30)

Aller au cinéma

Les salles de cinéma ont pensé à la relâche pour programmer des films pour tous les âges et toutes les envies.

Les films d’animation incluent Katak, le brave béluga, une production québécoise, mais aussi Les minions 2 : Il était une fois Gru, La Pat’Patrouille : le film, Le Chat Potté 2 : la dernière quête, Lyle, le crocodile ou encore Comme des bêtes 2.

Les films pour (petits et grands) enfants proposent Coco ferme, Le nouveau jouet et Astérix et Obélix : l’Empire du Milieu.

Les adolescents ne seront pas en reste avec un film de science-fiction, Avatar : La voie de l'eau, et un film de super-héros, Ant-Man et la Guêpe : Quantumania.

Horaires à consulter sur les sites du Cinéma Starcité Gatineau et du Cinéma 9

Quelques idées supplémentaires Faire de la glissade sur tube au Domaine de l’Ange-Gardien

S’amuser en famille au Musée canadien des enfants

Glisser sur les pistes du Parc des Montagnes Noires de Ripon

Faire du ski au Sommet Edelweiss à Wakefield

Profiter de l’hiver au Centre touristique du Lac-Simon à Duhamel

À Ottawa

Une sortie au musée

Le Musée canadien de la nature s’attend à davantage de visites durant les semaines de relâche. De quoi assurer un public pour les premiers jours de l’exposition Loups ! Des métamorphes dans un monde en mutation, inauguré le 3 mars.

Approche scientifique, culturelle ou encore photographique permettront au public de mieux connaître cet animal sauvage si souvent représenté dans les contes et si présent dans l’imaginaire collectif. À la fin du parcours, les visiteurs sont invités à voter pour indiquer si leur perception des loups a changé.

Jusqu'au 19 mars, durant les vacances scolaires, diverses activités ponctuent la présentation de cette nouvelle exposition. Empreinte de patte en pâte à modeler, feuilles d’activités ou encore rencontres avec des représentants de l’organisme Chiens-guides canadiens pour aveugles, accompagnés de leurs assistants à quatre pattes, sont au programme.

Patiner à l’extérieur

Même si la patinoire du canal Rideau restera fermée cette année, les patins peuvent espérer être de sortie avant le retour du printemps, dans l’une des nombreuses patinoires extérieures que compte Ottawa.

Si les conditions météorologiques le permettent, les patinoires réfrigérées, incluant celles du parc Lansdowne et de l’Hôtel de ville, demeureront ouvertes durant les vacances scolaires.

La ville compte par ailleurs plusieurs patinoires extérieures, répertoriées sur une carte interactive disponible sur le portail de la Ville.

Aller au cinéma

Tout spécialement pour la semaine de relâche, le cinéma ByTowne programme pour sa part deux histoires d'amitié : celle que partage deux célèbres Gaulois dans le film récemment sorti, Astérix et Obélix : l’Empire du Milieu, et celle qui lie le jeune Elliott à un être venu d’une autre planète dans ce classique du cinéma qui a fêté en 2022 son quarantième anniversaire : E.T. l'extraterrestre (à noter que ce film est présenté dans sa version originale, en anglais).

Au Mayfair, le samedi 18 mars, une matinée spéciale propose trois heures de dessins animés produits dans les années 1970 et 1980.

Horaires à consulter sur les sites du Bytowne et du Mayfair