Le Québec inaugure son nouveau bureau à Calgary

Le bureau du Québec à Calgary est installé dans la métropole albertaine depuis environ un an et demi, mais la pandémie avait retardé son inauguration officielle.

Pour le ministre québécois responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, Jean-François Roberge, le bureau servira principalement à améliorer les relations commerciales entre les deux provinces.

L'antenne qui est ici, à Calgary, ça sert à la fois les entreprises albertaines qui veulent faire affaire au Québec, et les entreprises québécoises qui les aident à établir les relations, trouver les contacts , explique-t-il.

« On est des facilitateurs, ici. On met des gens en relation, on les informe sur les différents programmes et puis on aide à ce que les contrats soient signés et à ce que l'économie prospère. »