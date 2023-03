Des manifestants à Ottawa exigent la fin des subventions aux énergies fossiles

Les manifestants s’étaient donné rendez-vous devant les bureaux de la ministre des Finances Chrystia Freeland, qui sont situés sur la rue Elgin, au centre-ville.

L’événement était organisé par les regroupements Extinction Rebellion Ottawa, For Our Kids Ottawa/Gatineau et Fridays For Future Ottawa. D’autres rassemblements étaient aussi prévus ailleurs dans le monde, notamment en France, tous en lien avec le mouvement des grèves pour le climat, initié en 2018 par la militante Greta Thunberg.

À Ottawa, les manifestants ont eu droit à plusieurs discours, après quoi ils ont entonné la chanson Who's Gonna Stand Up du chanteur canadien Neil Young.

Les manifestants se sont réunis devant le 90, rue Elgin à Ottawa. Photo : Radio-Canada / Maude Ouellet

Une dernière chance de mettre fin aux subventions

Lors de la dernière campagne électorale, le Parti libéral du Canada s’était engagé à mettre fin aux subventions aux énergies fossiles d’ici la fin de 2023. Justin Trudeau, ainsi que son ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault, ont réitéré qu’ils allaient tenir promesse lors de la 27e Conférence des Nations unies sur le climat (COP27), en Égypte, l’automne dernier.

En novembre dernier, on apprenait également que le Canada serait le 2e pays du G20 qui subventionne le plus les énergies fossiles.

Les manifestants qui étaient là vendredi aimeraient voir cet engagement se concrétiser dans le budget qui sera présenté ce printemps.

C’est leur dernière chance de tenir promesse , a lancé l'économiste Angella MacEwen, lors d'un discours.

Morgane Mckay, 16 ans, abonde dans le même sens. Cette dernière a aussi tenu à souligner la place importante des jeunes dans le mouvement environnemental.

Il y a vraiment une grande volonté des personnes de mon âge de faire un changement. Et souvent, on se sent comme si ça tombe sur nous de réparer les erreurs et les catastrophes des générations précédentes. C’est vraiment dommage que des jeunes comme moi doivent quitter l’école et venir ici, demander au plus grand, aux personnes qui sont censées nous mener, de faire mieux , déplore-t-elle.

Edward Roué s'est rendu devant les bureaux de la ministre Freeland vendredi. Photo : Radio-Canada / Maude Ouellet

De son côté, Edward Roué, un autre manifestant, tenait à être présent notamment en raison des événements météorologiques qui ont frappé la région récemment. Ce dernier a voulu rappeler l’urgence d’agir pour le climat.

Si on ne prend pas plus d’actions, on risque de se retrouver avec une planète où plusieurs pays seraient rendus inhabitables. On n’aura plus de patinoire sur le canal Rideau, on aura davantage de tempêtes comme on a vu avec le derecho , dit-il.

Le budget fédéral doit être présenté au printemps, mais aucune date n’a encore été fixée. Le mois dernier, la ministre Freeland a laissé entendre qu’il allait comprendre de nouveaux investissements dans le secteur des technologies propres.

Radio-Canada a interpellé son bureau, vendredi, pour des réactions. Au moment d'écrire ces lignes, une réponse était toujours attendue.