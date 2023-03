Le rapport d’une vaste étude sur la qualité de l’air en Basse-Ville sera enfin dévoilé

Un autre rapport attendu sur la qualité de l'air dans la Basse-Ville de Québec sera publié le 13 mars. Lancé en 2017, le projet Mon environnement, ma santé est piloté par le CIUSSS de la Capitale-Nationale et se concentre sur les quartiers de Limoilou, Vanier et la Basse-Ville.

La version finale du rapport sera finalement présentée par la Direction de la santé publique au centre Horizon de 19 h à 22 h dans le cadre d'une assemblée publique. Les places étant limitées, le CIUSSS offre la possibilité de se connecter à distance.

L’équipe qui a mené l’étude prévoit aussi une tournée dans les conseils de quartiers de la Ville de Québec pour présenter les résultats, les constats et les recommandations.

Le projet du CIUSSS de la Capitale-Nationale vise à comprendre comment l’environnement physique affecte la santé des citoyens de Limoilou, de Vanier et de la Basse-Ville de Québec .

La question était devenue une préoccupation importante pour les résidents de Limoilou depuis les épisodes de poussière rouge en 2012. L'étude a coûté 400 000 $ et a été entièrement financée par la Ville de Québec.

Les territoires de Limoilou, de Vanier et de la Basse-Ville sont composés de nombreuses rues et autoroutes achalandées, de grandes lignes électriques, de voies ferrées, d’industries, de terrains contaminés et d’autres infrastructures diverses. Celles-ci sont responsables du bruit, des odeurs, des poussières et de la pollution. De plus, en période de canicule, la chaleur y est très intense , peut-on lire sur le site Internet du CIUSSS.

Il y a un mois, un rapport d'experts indépendants a conclu que les résidents de Limoilou respiraient des concentrations de particules fines parmi les plus élevées au Québec.

Les deux études sont indépendantes, mais se concentrent sur des secteurs similaires.